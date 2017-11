Manyetik Kirpik Hakkında Merak Edilenler

Her göze iki tane kirpik takıldığından dolayı en az dört tane kirpikten meydana gelen set halinde satılmaktadır. Tak çıkar özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan her vakit kullanılabilir. Diğer takma kirpik türlerinde yapışkan özelliği bulunduğundan dolayı istenilen anda takam ve çıkarma söz konusu olmamaktadır. Oysa manyetik kirpikleri takmak için iki kirpiği bir araya getirerek manyetiklerin birbirini çekmesini sağlamanız yeterli olmaktadır.

Her alanda olduğu gibi güzellik dünyasında da teknolojinin yansımaları görülmektedir. Bunun en önemli kanıtı manyetik kirpiklerdir. Eski kirpikleri geride bırakarak tamamen doğal ve kullanışlı bir kirpik türüdür. Uzun yıllardır kullanılan eski takma kirpikler manyetik kirpik icadıyla birlikte geride kalmıştır.

Manyetik Kirpik Nasıl Kullanılır?

Manyetik mıknatıslı kirpik kullanımı son derece basittir. Bir göz için iki tane kirpik alınarak biri gözün üst kısmına diğeri de takılanın alt kısmına gelecek şekilde yerleştirilir. Böylece iki kirpiğin birbirini tutması sağlanır. Bu şekilde kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere kullanımı için ekstra hiçbir zahmete katlanmaya gerek yoktur.

Manyetik kirpiğin nasıl kullanılacağı ürünün kutusu üzerinde de anlatılmaktadır. Ancak orada da belirtilen tarif bu şekilde ve basittir. Kolay kullanımı sayesinde ihtiyaç duyulan her an takma kirpik kullanılabilir. Gerek günlük yaşam gerekse özel günler takma kirpikleriniz ile daha özel hale gelebilir.

Manyetik Kirpik Nasıl Temizlenir?

Manyetik kirpik göz ile birebir temas ettiğinden dolayı temizliğinin ve bakımının dikkatli biçimde yapılması gerekir. Aksi takdirde kirli bırakıldığında göz için sakıncalı durumlar söz konusu olabilmektedir. Manyetik kirpik bakımı için ona özel temizleme suyu kullanılmaktadır. Bu temizleme suyu internetten temin edilebilmektedir. Hatta bazı internet sitelerinde birkaç tane manyetik kirpik alımına temizleme suyu hediyeli kampanyalar da bulunmaktadır. Bu temizleme suyu ile birlikte makyaj çıkarmak da mümkündür. Manyetik kirpik nasıl takılır diye merak edenler yaklaşık 1 dakika içerisinde takabilirsiniz.

Grek manyetik kirpik gerekse temizleme suyu kullanırken ürünün üzerinde yazan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle manyetik kirpiğin hijyeni eksiksiz biçimde sağlanmalıdır. Ürünü kullanmadan önce mutlaka kullanma talimatları gözden geçirilmelidir. Ayrıca her üründe olduğu gibi manyetik kirpikler, temizleme suyu ve buna benzer pek çok ürün çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edilmelidir.

Manyetik Kirpik

Göz görünümünde doğallığı sevenler için bir numara ve az yoğun manyetik kirpiklerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bunun tam aksine yoğun ve uzun ok gibi kirpikleri daha çok seven kişiler için üç ya da dört numara manyetik kirpikler önerilmektedir. Bu kirpikler çok yoğun ve ultra yoğun seçenekleri ile her kadının istediği kirpiklere kavuşmasına imkân sağlamaktadır.

Manyetik kirpik kullanan kadınların yorumlarına bakıldığında kullanan herkesin üründen memnun kaldığı görülmektedir. Kolay kullanımı ve mükemmel tasarımı sayesinde manyetik kirpik sizleri hayallerinizdeki kirpiklere kavuşturmaktadır.