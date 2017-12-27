Lucas Lima’nın Takımı Belli Oldu!

Bu kararında ailesi ile Brezilya’da olmak istemesinin de etkisi olduğu bilinen genç oyuncuya Türkiye ve Çin’deki spor kulüplerinden oldukça yüksek teklifler gitmişti. Lucas Lima, Santos ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra tercihini Brezilya takımlarından olan Palmerias’tan yana kullanarak hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe yönetiminin beklentilerine olumsuz cevap vermiş oldu.

Fenerbahçe de Teklif Vermişti, Beşiktaş da!

1990 doğumlu yetenekli futbolcunun Santos ile olan sözleşmesi sona erince bu oyuncu ile uzun zamandır ilgilenen takımlardan Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi olarak transfer teklifinde bulunmuştu. Türkiye’deki spor kulüplerine ek olarak Çin’den de teklif aldığı bilinen genç oyuncu tercihini Brezilya’da kalmaktan yana kullanarak Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Santos ile ezeli rakip olarak bilinen Palmeiras ile sözleşme imzalayan Lucas Lima’nın imza attığı sözleşmenin 5 yıllık olduğu biliniyor. Seçimini yapmış olan Lucas Lima’nın bu seçiminde en etkili olan faktör ise ailesi ve onların Lucas’ı Brezilya’da istemesi olarak ifade edilebilir.

Nereye Gitse İyi Takımlara Gidecekti!

Nihai kararını eski takımı Santos’un ezeli rakibi Palmeiras’tan yana kullanan Lucas Lima’nın menajeri (aynı zamanda Neymar’ın da menajeri) olan Neymar Senior yaptığı açıklamada Lucas Lima’nın Türkiye ve Çin’deki spor kulüpleri tarafından ilgi ile takip edildiğini belirttikten sonra Lucas Lima’nın Palmeiras dışında da bir takıma gitmesi durumunda da kaliteli ve iyi takımlara gideceğini açıkladı.

Genç futbolcunun Palmeiras ile 5 yıllık sözleşme imzalaması hakkındaki sorulara : ‘Türkiye’ye de gitse Çin’e de gitse çok iyi takımlarda olacaktı. Ancak ailesinin seçimi Brezilya’da kalmak oldu! Şeklinde yanıt verdi.