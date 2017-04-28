LPS Miniş Oyuncakları Oyuncak Rüyası Farkı ile Sizlerle

Hayatta artık kendi ayakların üzerinde durmak, eğitimle belli bir başarı yakalayabilmek zorlaşmaya başladığı için çocukların eğitim – öğretim hayatlarına da dolayısıyla çok daha erken başlanıyor. Bu süreç boyunca çocukların yaratıcılıklarının gelişmesi ve duygusal anlamda sosyalleşebilen bireyler yetiştirilebilmesi için de kurgulama yeteneğini pekiştiren oyuncaklar tercih edilmesi gerekiyor.

Birçok ebeveyn oyuncakların çocuklar için neden önemli olduğunu bilmesine rağmen bu konu üzerine pek düşünmez. Küçük yaşlardaki çocuklarda zeka gelişiminin desteklenmesinin yanı sıra hayal güçlerinin ve yaratıcılık düzeylerinin gelişmesine yardımcı olmak için de tetikleyici oyuncaklar seçilmesi gerekir. Kız çocuklar için LPS Miniş oyuncakları gibi kendi kurgularını oluşturabilecekleri seçeneklere yönelmek mümkün olduğu gibi erkek çocuklar için de Ben 10 ve çeşitli araba modelleri tercih edilebilir.

Oyuncak Seçiminde Neler Önemlidir?

Yaş, cinsiyet ve zeka seviyesi dikkate alınarak seçim yapılması gerektiği gibi çocukların rastgele istedikleri oyuncaklara da yönelmemek gerekir. Onun için ne derece yararlı olacağı konusunda düşünmeksizin oyuncak almak onların zihinsel ve duygusal gelişimlerinde farklı yollar çizebilir. Erkek çocukların savaşa özenmelerine yol açan ve onların can yakmaya meyilli hale gelmesine sebep olan silah ve benzeri oyuncakların tercih edilmemesi ruhsal anlamda sağlıklı bireyler geliştirilmesinde en önemli yardımcılardandır. Kız çocuklar için bu tarz ciddi bir problem teşkil eden bir oyuncak bulunmasa da her anlamda gelişmişlik sağlanabilmesi için oyuncak seçimine özen gösterilmelidir.

Oyuncak Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Son dönemlerde sağlık konusunda yapılan araştırmalarda oyuncakların içerisindeki kimyasallar hakkında yapılan uyarılara uygun bir şekilde üretilen oyuncaklar tercih etmek önemlidir. Bazı zamanlar çocukların neler yapabilecekleri akla gelmez ancak oyuncakları dişleyerek ağızlarına değmesi ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tip oyuncak seçiminde Oyuncak Rüyası gibi güvenilir mağazalar yönelmek ve oyuncaklar hakkında bilgi alınmalıdır.