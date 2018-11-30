Logo Tasarımı Neden Bu Kadar Önemlidir?

Artık çoğu kurum, firma ya da bir topluluk henüz markalaşma süreci içerisindeyken logo ya ihtiyaç duyar. Çünkü logo markalaşma ve kurumsallaşma sürecinde en önemli konuların başında geliyor. Firmanızın ya da kurumunuzun tam anlamıyla güven vermesini istiyorsanız henüz yolun başındayken kendi logonuzu oluşturmanız gerekiyor. Logo markanın gelecek yüzünü tam olarak taşımamış olsa da gelecekte en büyük ihtiyaç olacaktır. Yani sizi amatörlükten kurtaracak bir konudur. Günümüzde yapılan logolara baktığımız zaman büyük bir boşluğun olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da hatalı bir şekilde hazırlanmış olan logonun yıllar sonrasında yeniden değiştirilmesine neden olabiliyor. Ankara’da logo tasarımı yapan Sıradışı Dijital ise bu noktada hiçbir zaman hataya yer vermemiş gerek kurumsal firmaların gerek dernekler hatta bireysel kişilerinde logolarını başarılı bir şekilde hazırlamıştır. Logo tasarımı Ankara firmaları arasında en çok dikkati üzerine çeken tasarımlara sahip olan firma web tasarım Ankara müşterilerine de yardımcı olmaktadır. Web tasarımı için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Logo denildiğinde tahmin ediyorum ki ilk aklınıza gelen konu internet siteleri oluyor. Çünkü her sitenin logosu olmazsa olmazların başında geliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi logonuz sizin kurumsallığınızın ciddiyetini ön plana çıkarıyor. Basit ölçüsüz doğru renk ve simge ya da figürlerin seçilmemiş olması bir internet sitesi olsanız da sizi etkiliyor. Bunun için hangi sektör içerisindeyseniz mutlaka logonuzun olması gerekiyor ve onunda en doğru şekilde hazırlanmış olması şart. Bir firmanın büyüme aşamasında ya da büyüdükten sonra logosunu değiştirmiş olması kendisine zarar verecektir. Bu nedenle de insanlar logonuza alışmışken mutlaka profesyonel şekilde hazırlanmasını sağlamalısınız. Logo bir markanın yüzü olabileceği gibi bir firmanın adının da önüne geçebilmektedir. Mesela burada örnek olarak nike logosunu gösterebiliriz. Yalnız tek bir paraf işaretinden oluşan logo dünyanın neresinde olursanız olun karşınıza çıktığı zaman bilirsiniz. Dolayısıyla basit ancak kullanışlı olan bu logo sizin satışlarınızı doğrudan etkileyecektir.

Logoda tasarımın yanı sıra kullanılan renklerinde önemi büyüktür. Mesela sağlık sektörüyle alakalı bir firmaysanız o zaman sizin siyah renklere ağırlık vermeniz doğru olmayacaktır. Ya da cenaze hizmeti veriyorsanız pembe bir renk seçemezsiniz. Sektörüne karşı değişen renk seçenekleri logonuzun sektörünüzün ve firmanızın tüm ilgi alanlarını kapsaması gerekiyor. örneğin bir sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz ya da sağlıkla ilgili konuların paylaşılacağı bir blog siteniz var işte onların logo renklerinin beyaz ya da açık mavi olması gerekiyor. Bunun nedeni ise hastanelerde bu renklerin ağırlıklı kullanması. Psikolojik anlamda baktığımızda ise mavi ve beyazın saflık temizlik ifade ettikleri bilinir.

Markalar Neden Logo Tasarımına İhtiyaç Duyar?