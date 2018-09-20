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Lizay Pırlantada Alyans

Lizay Pırlanta sizlere aşkın ve bağlılığın sembolü olan Alyansları, usta ve profesyonel kadrosunun özverisiyle çeşitli modellerimizi sizin beğeninize sunuyoruz.

Lizay Pırlantada Alyans

Lizay Pırlanta sizlere aşkın ve bağlılığın sembolü olan Alyansları, usta ve profesyonel kadrosunun özverisiyle çeşitli modellerimizi sizin beğeninize sunuyoruz.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:05
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Lizay Pırlantada Alyans

Lizay Pırlanta sizlere aşkın ve bağlılığın sembolü olan Alyansları, usta ve profesyonel kadrosunun özverisiyle çeşitli modellerimizi sizin beğeninize sunuyoruz. Geleceğinizi birlikte geçireceğiniz , aşkınızın güzelliğini taçlandıracağınız , mutluluğunuzun ve bağlılığınızın sembolü olan Alyanslar ile buluşmanıza köprü oluyoruz.

Alyans Evliliğe adım atanların , Sevgililer gününde sevgililerin tercih ettikleri bağlılığın sembolüdür. Kadınların tercih ettiği alyanslar bol taşlı ve desenli olmakla birlikte , erkekler için genellikle düz ve sade yüzüklerdir.İkili setler halinde satılan alyans modelleri kişiye göre ,zevke göre, değerine göre kişiselleştirilebilir.Alyans yüzük seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar öncelikle kullanılan materyal ve renk özellikleridir.Ergonomik olmasına yani parmağınızın rahat edebileceği herhangi bir sıkma , sıkıştırma terletme yapmaması tercih edilmelidir.Hayatınızın her anında kullanacağınız alyanslarda parmakla temas eden iç kısımda desen olmamasına özen gösteriniz zira iç kısımda bulunan desen model ve işlemeler parmağınızı tahriş edebilir.Ayrıca bu girinti ve çıkıntılarda ellerinizi yıkamada sabun ,yemek yaparken sebze ,bahçe işleri ile uğraşırken toprak gibi kalıntılar kalabilir . Bu sebeplerden etkilenmemek için düz ve sade modeller günlük yaşamda sizleri rahat ettirecektir. Alyans yüzüğünüzün seçimini yaparken altın, gümüş, platin, titanyum, çelik gibi materyallerden hangisinden olacağının kararını vermelisiniz. Materyaliniz belirlendikten sonra ince veya kalın yüzük arasında tercih yapmanız gerekebilir. İnce ve bombeli alyans modelleri daha rahat ve kullanışlıdır. Kalın ve bombeli alyans modelleri göze hitap ederken adeta ben burdayım dedirtir. Parmağınızın hareket kabiliyetine göre alyans yüzüğü ince mi kalın mı olmasına karar vermeniz gerekmektedir. Kadınlarımızın seçimini yaparken tektaş pırlantaları, üçtaş pırlantaları, beştaş pırlantaları ile uyumlu olacak alyans modelini seçmelerini tavsiye ederim. Seçtiğiniz Alyans modeli pırlantanız ile uyumlu olduğu halde sizi görsel anlamda şık ve modern gösterecektir. Alyans ve pırlanta ikilisi simgesel olarakta sizi aşk ve bağlılığın sembolü olarakta gösterebilir.

Alyans seçiminde çeşitli etkenlerin mevcut olduğunu belirterek uzmanına danışarak alınmasını tercih ediyoruz. Sizlerin gülüşü , bizlerin mutluluğu.

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Anahtar Kelimeler:
AlyansBeştaş Pırlanta
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