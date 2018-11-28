Lif Modelleri ve Örgü Örnekleri

Geçmişten bugüne artan bir değer ile gelen ve özellikle ev hanımlarının büyük uğraş ve çaba sarf ederek yaptıkları örgü modelleri her yeni yıla uygun olarak tasarlanmaktadır. Hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı örgü modellerinde önemli olan sabırdır. Annelerimiz, babaannelerimiz büyük bir sabır ve özveriyle uzun yıllar boyunca ellerinden “şişleri/tığları” düşürmemiş, binlerce çeşit örgü modelleri ile gerek ailelerine bir şeyler yapmış gerekse ev ekonomisine katkı amaçlı örmüş oldukları ürünleri satmışlardır. Uzun yıllar boyunca ellerinden düşürmedikleri tığları ile torunlarına kazaklar, çocuklarına atkı ve şalların en güzelini ören ev hanımları için bu tür uğraşlar bir iş olmaktan öte “hobidir”.

Teknolojinin gelişmesi ve imkânların artmasıyla birlikte artık insanlar daha fazla internet başında zaman geçirmeye başlamış, “tek tıkla” bütün işlerini halleder olmuştur. Hizmet sektörü de bunun bilincinde olarak harekete geçmiş ve internet dünyasında faal bir rol oynamak amacıyla sunmuş oldukları hizmetleri tanıtıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bakıldığı zaman; örgü modelleri, yelek modelleri, lif modelleri alanında kapsamlı bilgiler sunan ve çeşitli örneklerle bayanlara hitap eden binlerce site mevcuttur. Şüphesiz ki bu sitelerin temel amacı karlılıklarını arttırarak daha fazla kişiye hitap etmektir. mimuu.com sitesi de güncel konu başlıkları ve kadınlara hitap eden içerikleriyle insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır.