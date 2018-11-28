Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93517
ALTIN
205.559
DOLAR
5.2743
STERLİN
6.7051
EURO
5.9499
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya...
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni bir dönüşümden geçecek'
'Bilişim sistemleri 5 yılda yeni...
Drone anne değil demokratik anne olun
Drone anne değil demokratik anne...
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık canlandıracak
Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık...
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber

Lif Modelleri ve Örgü Örnekleri

Bir çok lif modelleri, yelek modelleri ve örgü modellerinin yer aldığı siteyi bu yazımızda sizler için anlattık.

Lif Modelleri ve Örgü Örnekleri

Bir çok lif modelleri, yelek modelleri ve örgü modellerinin yer aldığı siteyi bu yazımızda sizler için anlattık.

28 Kasım 2018 Çarşamba 02:09
0 Okunma
Lif Modelleri ve Örgü Örnekleri

Geçmişten bugüne artan bir değer ile gelen ve özellikle ev hanımlarının büyük uğraş ve çaba sarf ederek yaptıkları örgü modelleri her yeni yıla uygun olarak tasarlanmaktadır. Hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı örgü modellerinde önemli olan sabırdır. Annelerimiz, babaannelerimiz büyük bir sabır ve özveriyle uzun yıllar boyunca ellerinden “şişleri/tığları” düşürmemiş, binlerce çeşit örgü modelleri ile gerek ailelerine bir şeyler yapmış gerekse ev ekonomisine katkı amaçlı örmüş oldukları ürünleri satmışlardır. Uzun yıllar boyunca ellerinden düşürmedikleri tığları ile torunlarına kazaklar, çocuklarına atkı ve şalların en güzelini ören ev hanımları için bu tür uğraşlar bir iş olmaktan öte “hobidir”.

Teknolojinin gelişmesi ve imkânların artmasıyla birlikte artık insanlar daha fazla internet başında zaman geçirmeye başlamış, “tek tıkla” bütün işlerini halleder olmuştur. Hizmet sektörü de bunun bilincinde olarak harekete geçmiş ve internet dünyasında faal bir rol oynamak amacıyla sunmuş oldukları hizmetleri tanıtıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bakıldığı zaman; örgü modelleri, yelek modelleri, lif modelleri alanında kapsamlı bilgiler sunan ve çeşitli örneklerle bayanlara hitap eden binlerce site mevcuttur. Şüphesiz ki bu sitelerin temel amacı karlılıklarını arttırarak daha fazla kişiye hitap etmektir. mimuu.com sitesi de güncel konu başlıkları ve kadınlara hitap eden içerikleriyle insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Mimuu.com sitesi kurulduğu günden itibaren büyük bir özveri ve çalışma azmiyle hareket etmiş, dur durak bilmeden gayret sarf etmiştir. 7/24 online olarak hizmet veren bu site; bünyesinde çalışan deneyimli ve alanında uzman elemanları ile birlikte; örgü modelleri, yelek modelleri ve lif modelleri başta olmak üzere birçok konuya açıklık getirmiştir. Mimuu.com sitesinin yapmış olduğu bu çalışmalar; herhangi bir kar amacı gütmeden sadece insanların yararlanması amacını taşımaktadır. Hal böyle olunca da birbirinden farklı kalite ve özgünlükte işler ortaya konulmakta ve etkili sonuçlar alınmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lif ModelleriYelek ModelleriÖrgü Modelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Araç Kiralama Artık yolcuburada.com'da!
Ankara Araç Kiralama Artık yolcuburada.com'da!
Ciddi ve Güvenilir En İyi Evlilik Sitesi
Ciddi ve Güvenilir En İyi Evlilik Sitesi
Kıbrısta Bulunan En İyi Tüp Bebek Merkezleri
Kıbrısta Bulunan En İyi Tüp Bebek Merkezleri
İstanbul Böcek İlaçlama
İstanbul Böcek İlaçlama
Kadınlara Özel Platform
Kadınlara Özel Platform
Uzman Eşliğinde Sosyal Medya Hizmetleri
Uzman Eşliğinde Sosyal Medya Hizmetleri
Leke Mezoterapisi ve Prp Saç Tedavisi
Leke Mezoterapisi ve Prp Saç Tedavisi
Bedrettin Ekdi'nin Genç Girişimcilere Tavsiyeleri Oldukça Değerli
Bedrettin Ekdi'nin Genç Girişimcilere Tavsiyeleri Oldukça Değerli
En Güncel Bilgilerin Kaynağı Türkiyemm
En Güncel Bilgilerin Kaynağı Türkiyemm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ