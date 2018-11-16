Leke Mezoterapisi ve Prp Saç Tedavisi

Leke Mezoterapisi Tedavisi Ve Faydaları

Derinin üzerinde zamanla ya da doğuştan oluşmuş olan lekeler bulunabilmektedir. Doğum lekesi ve ailesel yatkınlık lekesinin dışında zamani etkenlerle oluşan hamilelik lekeleri, yaşlılık lekeleri, sivilce lekeleri de oluşabilmektedir. Bu durumda öncelikle doktor muayenemiz çok önemli olup cilde uygun tedavi yöntemi belirlemekteyiz. Özellikle ciltte koyu renk olarak görünen lekelerde leke mezoterapisi oldukça etkilidir. Cildin alt yüzeyine özel olarak üretilen iğnelerle mezoterapi solüsyonu enjekte etmekteyiz. Böylece leke oluşturan melanin maddesinin deri altından dağılmasıyla cilt tonunun renginin açılmasını sağlanmakta.

Tedavinin yaklaşık bir hafta gibi kısa sürede tamamlanması sayesinde de hastalarımız günlük yaşantısına kısa sürede devam edebilmektedir. Ayrıca tedavi esnasında cilde uygulanan vitamin, mineraller sayesinde göz altı morluğu yaşayan hastalarda koyu renk halkalarının açılması da sağlanmakta. Tedavinin sayesinde cilt daha berrak ve sağlıklı bir renk tonuna dönmektedir. Cildin aydınlanmasını sağlayarak doğal bir berraklığın, pembe cilt tonunun oluşması sağlanmaktadır. Ciltte kan dolaşımını artırmakta ve hücrelerin yenilenmesini sağlamaktır. Tedavi sürecinde cildin güneşe hassasiyeti arttığından dolayı iyi daha çok kış ve sonbahar mevsiminde uygulamaktayız.

Prp Saç Dökülmesi Nedir?

Seyrelmiş saçların tedavisinde kullanılabileceği gibi cansız ve ince telli saçlar içinde canlandırmak amacıyla kullanılmakta olan bir tedavi yöntemimizdir. Tedavinin saç dökülmesini azaltması ve saç köklerini canlandırmasının yanı sıra saçlarda yağlanmayı azaltıp kepeklenme sorununa da çözüm bulmaktadır. Hastanın kendi kanından sağlanan bir tedavimizdir. Hastadan 10 cc miktarında alınan kan ile tedavi sağlanabilmekte. Alınan kan önce ayrışımlara ayrılarak saç diplerine enjekte edilmektedir. Tamamen acısız ve ağrısız bir tedavi yöntemimiz olmakla birlikte ilk seanstan itibaren saçlarda canlılık sağlamaktayız.