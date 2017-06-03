LED Projektörler Bilgileri

Led projektör bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Led projektörler LED teknolojisinin gelişmesi ile birlikte üretilen aydınlatma cihazlarıdır bu aydınlatma cihazları normal projektörlere göre 8 kat daha güçlü ve dayanıklıdır. 20 bin ile 30 bin saat arasında çalışma saatleri olan bu aydınlatma cihazları sürekli açık kalması gereken ve çok ışık alması gereken yerler için mükemmel bir çözüm oldu özellikle stadlar, hastaneler, otoparklar büyük toplantı ve yerleşim yerlerinde kolay taşınması ve kurulması nedeniyle ilk tercih nedeni oldu. Bir fiş ve priz ile çalışan bu cihazlar özellikle son 20 yıl içerisinde projektör piyasasında kendine sağlam bir yer edindi.

LED Projektör Sınıflandırması

Bir sınıflandırma yapılması ürün seçimlerinde ve genel bilgi edinilmesi açısından önemlidir. Sözgelimi LED projektör cihazları birçok farklı duruma göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada;

Renk oluşturma yöntemleri Lensler

Lamba teknolojisindeki yenilikler dikkate alınmaktadır. Örneğin fark yaratan bir ürün piyasaya sürüldüğünce bu yeni bir sınıflandırma olarak kabul edilebilir. Tabi kullanım yaygınlığı bu sınıflandırmayı sağlayan ana etkendir. Yeni bir teknoloji başkaları tarafından kullanılmazsa, sınıflandırmanın da pek bir amacı olmayacaktır.

Televizyonlarda da kullanıldığı için aslında sıkça karşılaşılan LED projektörler, benzer teknolojinin geniş alanları aydınlatabilmesi adına kullanılmaya başlanılmıştır. Az enerji yakması tahmin edileceği gibi en önemli avantajıdır ve tercih edilmesinde de etkendir. Kapladığı yer açısından yine tasarruf sağlaması ürünün bir diğer avantajı olmuş, kullanım şartlarını yine kolaylaştırmıştır. Her açıdan avantajlı bu ürünler uzun yıllar kullanıma yönelik tasarlanmışlardır. Bu yazının hazırlanmasına katkıda bulunan Karadoğan LED 'e teşekkür ederiz.