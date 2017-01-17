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Lazer Epilasyon Uygulaması

Lazer Epilasyon Uygulaması

17 Ocak 2017 Salı 05:49
14 Okunma
Lazer Epilasyon Uygulaması

Fazla tüyler özellikle kadınların en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Kol ve ellerin üzerinde bulunan kıllar hoş olmayan bir görüntü oluşabilir. Yine bacaklarda çıkan tüyler devamlı surette ağda, traşlama gibi yöntemlerle alınmakta bu da sıkıntı vermektedir. Yapılan araştırmalar kadınların %50’sinin bikini bölgesindeki istenmeyen kıllardan kurtulmak istediğini ortaya çıkarmakta olup diğer bölgelerde özellikle hormonal sıkıntılar sonucu yüzde oluşan tüylerden muzdarip olan kadın sayısı bir hayli fazladır. Tüm bu tüysel sorunlar günümüzde Lazer epilasyon uygulaması ile kolayca çözümlenmekte, bu kılların sayısı ve kalınlıkları etkili bir şekilde azaltılmaktadır.

Lazer Epilasyonda Başarı

Uzun dönemde elde edilen sonuçlar incelendiğinde, lazer epilasyon sonucu en başarılı tüy bölgesi bikini bölgesidir. Lazer tedavisi gören hastaların bir çoğunda yaklaşık 5-6 seansta %80-90 oranında başarı elde edilmektedir. Bikini bölgesinde uygulanan lazer tedavisi genellikle 6-8 haftalık periyot aralıklarıyla yapılmaktadır.

Uygulanan Bölgeler

Hamilelerde lazer epilasyonu uygulanmaz. Yine göğüs bölgesi kıllanması kadınlar için oldukça rahatsız edicidir. Bu kıllanma şekli maskülen karakteristik özelliği olarak adlandırılmakta olup özellikle göğüs ucunda bulunan kıllanma oldukça yaygın bir durumdur. Göğüs kıllanması sorunu da lazer epilasyon ile yok edilebilmektedir.

Kadınlarda, dudakların üst kısmında ve genellikle çene bölgesinde ince tüyler oluşmaktadır. Bu duruma, östrojen artışı ya da hormon seviyesindeki dengesizlik neden olmaktadır. Yüz bölgesinde oluşan istenmeyen tüylenmeler için, lazer epilasyon en ideal seçimdir. Günümüzde kadınların istenmeyen tüylerinden kurtulmaya çalıştığı en yaygın ikinci bölge ise bacaklar ve koltuk altı denilen bölgedir. Lazer epilasyon uygulaması için en çok talep edilen bu bölgeler den bacaklarda koyu renkli ve kalın kıllarda lazer epilasyonun daha etkili olduğu görülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Lazer EpilasyonLazer
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