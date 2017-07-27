Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107206
ALTIN
143.369
DOLAR
3.5533
STERLİN
4.6415
EURO
4.1312
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş kafilesi İspanya'da

Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Diğer lazer sistemleriyle saatler süren tüm vücut epilasyonu, BuzLazer ile sadece 30 dakika da tamamlanabilmektedir.

Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Diğer lazer sistemleriyle saatler süren tüm vücut epilasyonu, BuzLazer ile sadece 30 dakika da tamamlanabilmektedir.

27 Temmuz 2017 Perşembe 07:30
0 Okunma
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Lazer Epilasyon uygulamasında kıl köklerinin tahrip edilmesini sağlayan lazer ışınları aslında tek dalga boyunda yoğunlaştırılmış ışık anlamına gelmektedir. Bu ışıklar enerjilerini uygulama esnasında ısıya dönüştürür ve kıl köklerine etki ederek tahrip gerçekleştirir. Bu sayede de zamanla yapılan işlemler sonucunda da istenmeyen tüyler yok edilir.

Lazer Epilasyonun Avantajları nelerdir?

Lazer epilasyon uygulaması sayesinde kadınların oldukça sık rastladığı ve son derece rahatsızlık veren batık sorunlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bunun haricinde uygulama ardından tekrar tüylerde büyüme olsa bile bu tüyler eskiye oranla çok daha zayıf açık renkli olacaktır. Son olarak ise cilt üzerine toksik yada allerjik bir yan etkisi olmayan lazer epilasyon uygulaması cildi tahriş etmez, kalıcı yara izi bırakmaz ve en önemlisi de kanserojen olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur.

Erkek Lazer Epilasyon uygulaması da yine bayanlarda yapılan lazer epilasyon uygulaması gibi bölgenin öncelikle işaretlenmesi ile başlamaktadır.  Daha sonrasında ise işaretlenen alanlar kişi için uygun olan lazer cihazı ile taranmaktadır. Uygulama süresi kişinin işlem alanına göre ortalama 20 dakika kadar sürer ve işlem sonrasında bölgenin kesinlikle güneş ile temas etmemesi gerekmektedir.

Erkeklerde epilasyon alanları nelerdir?

Erkek lazer epilasyon uygulaması için ilk tercih edilen alanların başında; omuz, sırt, göğüs ve ense bölgesi gelmektedir. Bunun dışında kol altı, sakal üstü de yine tercih edilen epilasyon alanlarından bazılarıdır.

Bacak Lazer Epilasyon erkeklerde tercih edilmemektedir. Çünkü pürüzsüz bir bacak erkeklerin çok fazla tercih ettiği bir durum değildir. Bu nedenle de Bacak Lazer Epilasyon uygulaması genellikle kadınların tercih ettiği bir epilasyon uygulamasıdır ve buzlazer cihazları sayesinde acısız ve ağrısız bir şekilde kolaylıkla ve masaj konforunda yapılabilmektedir.

Buzlazer ile epilasyon süreci!

BuzLazer teknolojisi ile atışlar oldukça geniş alanlara etki etmektedir. Örneğin diğer lazer sistemleriyle saatler süren tüm vücut epilasyonu, BuzLazer ile sadece 30 dakika da tamamlanabilmektedir. Konu hakkında detaylı tüm bilgiler için ve buzlazer ile epilasyon yapan kliniklerin iletişim bilgilerini öğrenmek için  www.buzlazer.com’u tıklayın!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lazer EpilasyonErkek Lazer EpilasyonBacak Lazer EpilasyonBuzLazer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkek Sakal Bakım Ürünü Nano Beard Nedir
Erkek Sakal Bakım Ürünü Nano Beard Nedir
Gömlek Olgunluğun sembolü
Gömlek Olgunluğun sembolü
Uçak ile Hasta Nakli
Uçak ile Hasta Nakli
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da
En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da
Tez Yazdırma ve Tez Danışmanlık Hizmeti
Tez Yazdırma ve Tez Danışmanlık Hizmeti
Slot Oyunlarında Kazandırma İhtimali Nedir?
Slot Oyunlarında Kazandırma İhtimali Nedir?
Tektaş Yüzük Çeşitleri
Tektaş Yüzük Çeşitleri
Erkek Gömlekleri
Erkek Gömlekleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ