Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Lazer Epilasyon uygulamasında kıl köklerinin tahrip edilmesini sağlayan lazer ışınları aslında tek dalga boyunda yoğunlaştırılmış ışık anlamına gelmektedir. Bu ışıklar enerjilerini uygulama esnasında ısıya dönüştürür ve kıl köklerine etki ederek tahrip gerçekleştirir. Bu sayede de zamanla yapılan işlemler sonucunda da istenmeyen tüyler yok edilir.

Lazer Epilasyonun Avantajları nelerdir?

Lazer epilasyon uygulaması sayesinde kadınların oldukça sık rastladığı ve son derece rahatsızlık veren batık sorunlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bunun haricinde uygulama ardından tekrar tüylerde büyüme olsa bile bu tüyler eskiye oranla çok daha zayıf açık renkli olacaktır. Son olarak ise cilt üzerine toksik yada allerjik bir yan etkisi olmayan lazer epilasyon uygulaması cildi tahriş etmez, kalıcı yara izi bırakmaz ve en önemlisi de kanserojen olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur.

Erkek Lazer Epilasyon uygulaması da yine bayanlarda yapılan lazer epilasyon uygulaması gibi bölgenin öncelikle işaretlenmesi ile başlamaktadır. Daha sonrasında ise işaretlenen alanlar kişi için uygun olan lazer cihazı ile taranmaktadır. Uygulama süresi kişinin işlem alanına göre ortalama 20 dakika kadar sürer ve işlem sonrasında bölgenin kesinlikle güneş ile temas etmemesi gerekmektedir.

Erkeklerde epilasyon alanları nelerdir?

Erkek lazer epilasyon uygulaması için ilk tercih edilen alanların başında; omuz, sırt, göğüs ve ense bölgesi gelmektedir. Bunun dışında kol altı, sakal üstü de yine tercih edilen epilasyon alanlarından bazılarıdır.

Bacak Lazer Epilasyon erkeklerde tercih edilmemektedir. Çünkü pürüzsüz bir bacak erkeklerin çok fazla tercih ettiği bir durum değildir. Bu nedenle de Bacak Lazer Epilasyon uygulaması genellikle kadınların tercih ettiği bir epilasyon uygulamasıdır ve buzlazer cihazları sayesinde acısız ve ağrısız bir şekilde kolaylıkla ve masaj konforunda yapılabilmektedir.

Buzlazer ile epilasyon süreci!

BuzLazer teknolojisi ile atışlar oldukça geniş alanlara etki etmektedir. Örneğin diğer lazer sistemleriyle saatler süren tüm vücut epilasyonu, BuzLazer ile sadece 30 dakika da tamamlanabilmektedir. Konu hakkında detaylı tüm bilgiler için ve buzlazer ile epilasyon yapan kliniklerin iletişim bilgilerini öğrenmek için www.buzlazer.com’u tıklayın!