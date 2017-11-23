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Kurumsal Web Tasarım Nedir?

İnternet kullanımı günümüzde oldukça yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Elbette ki artık pek çok kişi, firmalar ve şirketlere, internet platformları kapsamında ulaşmaktadır.

Kurumsal Web Tasarım Nedir?

İnternet kullanımı günümüzde oldukça yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Elbette ki artık pek çok kişi, firmalar ve şirketlere, internet platformları kapsamında ulaşmaktadır.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:36
14 Okunma
Kurumsal Web Tasarım Nedir?

Böylelikle de bir kurumsal şirketin, internet üzerinde ki temsilcisi de, sahip olduğu web sitesi olmaktadır. Tüketicilerin ve tedarikçilerin, kurumunuza ait olan web sitesini incelemesi, sizlere verdiği puanlar dahilinde elbette ki geri dönüşler sağlanıyor. Sahip olduğunuz web sitesi, doğru bir dizayn ile oluşturulmamış ve kurumsal tasarımlara yer verilmemiş ise müşteri ve tedarikçilerin bakış açısı olumsuz yönde olmaktadır. Bu durumda da kurumsal web tasarım nedir soruları ön plana çıkıyor.

Nedir?

Kurumunuza ait olan sektöre uygun, profesyonel olarak dizayn edilmiş bir web sitesi, kurumsal web tasarım sürecinden geçirilmiş olmasını ön görmektedir. Yani, mevcut olan web adreslerinin, yeniden dizayn edilmesi, sektöre uygun temalar kullanılması, renk ve desenlerin oldukça sade olmasının yanı sıra, menü işleyişlerinin de bu düzene uygun olarak hazırlanası işlemleri, web tasarım sürecinin temel faktörleri arasındadır. Tüm bu web tasarım süreci ise, kurumsal web tasarım nedir sorularına cevap olmaktadır.

Kurumsal logo ve kurumsal kimlik

Bir web sitesinin yanı sıra, kurumsal bir şirket için, logo ve kurumsal kimlik oldukça önemli bir yere sahiptir. Sizleri piyasada temsil edecek logonuz da yine profesyonel olarak dizayn edilmiş olması gerekiyor. Böylelikle de müşteri ve tedarikçiler, kurumunuz hakkında olumlu değerlendirmeler ön görürken, sizleri tercih etme sebepleri çoğalacaktır. Diğer bilgilere yine web adresimiz dahilinde ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 23.11.2017 14:57
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