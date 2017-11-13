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Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Hepiniz farkına varmışsınızdır ki, akıllı telefonlarda çeşitliliğinin artması ile birlikte fiyatlar da çok makul seviyelere indi, fiyatlardaki bu düşüş internet kullanımını da dolaylı olarak arttırdı.

Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Hepiniz farkına varmışsınızdır ki, akıllı telefonlarda çeşitliliğinin artması ile birlikte fiyatlar da çok makul seviyelere indi, fiyatlardaki bu düşüş internet kullanımını da dolaylı olarak arttırdı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:30
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Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Geçmişte internete girebilmek için bir bilgisayara ihtiyacınız vardı ancak herkes bu imkâna sahip olamıyordu, kaldı ki bilgisayarınız olsa dahi sürekli erişilebilir bir durumda olması mümkün değildi. Erişilebilirliğin düşük olması da web sitesi tasarımı ihtiyacının az olmasına yol açıyordu. Bugün ise durum çok farklı, akıllı telefonlar her an yanımızda, operatörlerin internet hızları artmış durumda ve internet paketiniz olmasa dahi pek çok yerde ücretsiz wi-fi bağlantısı bulabiliyorsunuz. Örneğin, şehir içi otobüslerde bile bu hizmeti bulmanız mümkün. Dolayısıyla internete olan erişim imkânımız ciddi oranda arttı, bu da web sitesi tasarımına olan ihtiyacı arttırdı.

İnternet erişiminin kolaylaşması ve artması sonucunda insanlar pek çok işini internet üzerinden yapar hale geldi. En basitinden herhangi bir şey alacağımız zaman öncelikle internete bakıyoruz ve genellikle direk satın alıyoruz, mağazadan alacak bile olsak öncelikle kararımızı verip doğrudan web sitesinden bakıp seçtiğimiz mağazaya gidiyoruz ve satın alma işlemini yapıyoruz. Kısacası her halükarda satın alma işleminin seçim aşaması web sitesinde bitiyor. Hal böyle olunca web tasarım yaptırmayan firmalar, bir değil onlarca adım geride kalıyorlar, hatta rekabetin dışında kaldıklarını söylesek abartmış olmayız.

Web Tasarım Sektörü

Her talep arzı da beraberinde getirmek zorundadır yani talep ne kadar fazla olursa arz da o denli artış gösterecektir, kısacası talep her zaman bir adım önde hareket eder, ta ki bir doygunluk yaşanana ulaşana kadar. Yukarıda da bahsettiğimiz internete erişimin kolaylaşması ile birlikte web sitelerinin kullanımı arttıkça bu talep her geçen gün artıyor. Web tasarım sektörünün doygunluğa ulaşması için daha çok fazla zaman olduğunu düşünüyorsanız teknolojiyi çok fazla küçümsediğinizi ve büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Birçok alanda yakın zamanda arz, yeterli seviyelere ulaşacak hatta bazı alanlarda neredeyse doygunluğa ulaşılmış durumda. Belirttiğimiz gibi bir doygunluk ortamı oluşmadıysa talep sizden bir adım önde demektir, siz de sektörde bir adım önde olmak istiyorsanız web sitesi tasarımı yaptırarak, bu artış esnasında sektöre adım atmalı ve tabiri caizse bu tren kaçmadan yerinizi almalısınız. İnternete adım attıktan sonra ne kadar doğru bir karar verdiğinizi siz de anlayacaksınız.

Web sitesi tasarımı yaptırmanın sizlere katacağı artılardan bahsettik ancak diğer bir taraftan da bu işin bir zorunluluk tarafı var. Biraz daha açık bir ifade ile belirtmek gerekirse şöyle açıklayabiliriz; tüm firmalar kurumsal olmayı amaçlıyor ve bu yönde pek çok büyük yatırım yapıyorlar ancak istediğiniz kadar yatırım yapın internet kullanıcısı sizi arayıp bulamadığı zaman kurumsal bir firma olmadığınız kanısına varacaktır. Kurumsal web tasarım, tüm bu nedenlerden dolayı firmalar için bir zorunluluk halini almış oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Web TasarımWeb Sitesi TasarımıKurumsal Web Tasarım
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