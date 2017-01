Önce Vatan Gazetesi

Başarılı bir kurumsal kimlik tasarımı ile direkt tüketiciye ulaşılan dijital kanallarda tüketicinin zihninde yer etmek ve dolayısıyla neredeyse her reklamdan randıman almak kaçınılmaz hale geliyor.Rekabetin artarak güçleştiği ve kullanıcı kitlesinin bölünerek azaldığı piyasada, kullanıcının aklında yer etmek ve hızlı sonuç almak adına kurumsal kimlik ilk ve tek adım oluyor. Firmanın her alanda bütünlük taşımasını, kullanıcıyla buluşulan her noktada aynı imajı yaratmasını sağlayarak uzun vadede kalıcı olmanın kapıları aralıyor.Firmanızın nasıl değerlere sahip olduğu, hangi prensiplere bağlı kaldığı, tüketiciye ulaşmadığı takdirde önemli değildir. Ne ürettiğiniz, bunları hangi değerler ışığında ürettiğiniz, güvenilirliğiniz gibi bilgi ve olgularla başlayan kurumsal kimlik oluşturma süreci, destek sağlayan profesyonel ajanslar sayesinde yalnızca firmadan değil tüketiciden de bahseder.Logonuz, yazınız ve yazı karakteriniz sizi anlatırken, seçtiğiniz renkler, kullanım şekilleri ve yerleriniz tüketicinin aklında kalmayı sağlayan estetik ve kreatif olmalıdır. Akılda kalıcılık, tüketicinin kendisiyle özdeşleştirebileceği unsurlar yakalayabilmesiyle artacağı için her alanda tek imaja sahip olunmalı ve kurumsal kimlik kılavuzu içerişinde her detayın iyi düşünülerek yerleştirilmesi gerekir.Kurumsal kimlik oluşturmak üzere araştırma yapılırken profesyonel destek almak isteyen firmalar tarafından düşünülenalınmak istenen hizmetin niteliğine ve kalitesine göre değişkenlik gösterse de alınacak verim göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun görünüyor.Yalnızca kurumsal kimlik oluşturmak değil aynı zamanda atılacak her yeni adımda belli bir prosedürü izleyerek kurumsallaşmak, kurumsal kimlik kılavuzları ile kolaylaşır.