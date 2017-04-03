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Kredi Kartı Başvuru Sorgulama ve Takip İşlemi

Bankalara yapılan kredi kartı başvuru sonucu ya da durumu öğrenmek için birkaç yol takip edilir.

Kredi Kartı Başvuru Sorgulama ve Takip İşlemi

Bankalara yapılan kredi kartı başvuru sonucu ya da durumu öğrenmek için birkaç yol takip edilir.

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:06
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Kredi Kartı Başvuru Sorgulama ve Takip İşlemi

Hemen hemen tüm bankalarda kredi kartı başvuru sonuç öğrenme seçenekleri aynıdır. SMS ile öğrenme, internet şubesinden yardım alma ve müşteri hizmetlerinden yardım alma olarak karşımıza çıkar. Sık şekilde tercih edilen bankaların kredi kartı sorgulama ve takip işlemleri için;

İşbank Kredi Kartı Sorgulama

Bankanın internet sitesini ziyaret edin, ilk önce bireysel müşteri kategorisine tıklayın ve banka kartlarını seçin. Bu kategorinin altında bulunan başvuru takip linki size yardımcı olacaktır. Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza referans ile sorgulama, kimlik numarası ile sorgulama ve telefon numarası ile sorgulama seçenekleri çıkacaktır.

Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra doğrulama kodunu da girerek gerekli aramayı gerçekleştirebilirsiniz. İşkbank’ta bulunan diğer bir seçenekte 0850 724 0 724 nolu telefonu aramaktır. Bu aramadan sonra 0 tuşlayıp istenen detayları tek tek yerine getirmeniz gerekir.

Yapılan kart başvurusunun üstünden 10 günlük süre geçmediyse genelde sonuç belli olmaz. Bundan dolayı bu süreyi beklemek en net bilgiye sahip olmanızı sağlar.İş bankası internet bankacılığı bulunan kişilerde başvuralar sekmesinden başvuru takibini seçerek sonuç öğrenebilirler.

İş Bankası Kredi Kartı Başvuru Sorgulama: https://www.kredi365.net/is-bankasi-basvuru-sorgulama.html

Garanti Kredi Kartı Sorgulama

Garanti bankası bankalar arasında en hızlı başvuru sonucu ve en basit sonuç öğrenme olanağını sunar. İnternet şubesinden kartlar sekmesinin altında yer alan kredi kartı başvuru takibi sorgusu ile işleminizin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Sorgu ekranından kart markasını, size verilmiş olan form numarasını, doğum tarihinizi, cep telefon numaranızı ve işlem doğrulama kodunu girdikten sonra devam tuşuna basarak başvurunuzun ne durumda olduğunu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca müşteri hizmetlerine ait olan 444 0 333 nolu telefonu arayarak sesle yönlendirme hizmetlerinden yararlanıp kart başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmenizde mümkündür. Ses işlem yöntemi sayesinde sadece kısa cümleler ile konuşarak hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlama imkânınızda bulunmaktadır.

Garanti Bankası Kredi Kartı Başvuru Sorgulama: https://www.kredi365.net/garanti-bankasi-basvuru-sorgulama.html

Ziraat Bankası Kredi Kartı Sorgulama

Ziraat bankasına kredi kartı için başvuru yapmış olan kişileri sonucu öğrenmek için birkaç farklı uygulama beklemektedir. Bu seçeneklerden hangisini kullanırsanız kullanın mutlaka T.C Kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı bilmeniz gerekir.

Başvuru sonucu için kullanılacak olan ilk seçenek 0 850 220 00 00 ya da 444 00 00 nolu telefon numaraları ile müşteri hizmetleri aramaktır. Müşteri hizmetlerine bağlanan kişi telesekreter yardımı ile gerekli menüleri tıklayarak bilgiler edinebilir. Diğer bir seçenek te en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurmaktır.

Şubede hizmet vermekte olan çalışanların hepsi size bu konuda detaylı ve net bilgiler sunar. Şubeden ziyade müşteri hizmetleri bu konuda size hızlı bir hizmet sunar. Ayrıca müşteri hizmetlerine her nerede olursanız olun her zaman ulaşma imkânınız vardır.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Başvuru Sorgulama: https://www.kredi365.net/ziraat-bankasi-basvuru-sorgulama.html

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