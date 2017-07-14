Konforlu Ve Emniyetli Kapama Sistemleri

Kapı ve kapı tarzı sistemler, iş yerlerinin ve evlerin giriş bölümlerini oluşturduğu için, müşteriler ve misafirler için ilk intibalarını oluşturmalarını sağlamaktadır. Mekânımızın ilk görünümünü oluşturduğu için kapılarımızın şık görünümlü olması gerekmektedir. Ondan daha önemli olan konu ise güvenli olmasıdır. Artık otomatik kapı ve panjur sistemleri ile hem şık görünüm hem de güvenli bir sistem kullanmak mümkündür.

Otomatik Kapı Çeşitleri

Piyasada bir kaç çeşit otomatik kapı bulmak mümkündür. Bunlardan biri iş yerinizin tipine göre seçebileceğiniz, fotoselli kapılar, tamamen camdan üretilmiş fotoselli kapılardır. Yaklaşıldığında otomatik açılan bu kapılar, kullanım kolaylığı sağlamaktır. Diğer bir otomatik kapı türü hermetik kapılardır. Bu kapı türü de otomatik açılan ve hijyen açısından çok önemli olan sağlık kuruluşları gibi binalarda kullanılan çözümlerdir.

Hava geçirmezlik, toz tutmama özelliği, bakteri barındırmayan maddeden yapılması, tam hijyen sağlaması bu kapıların en büyük özellikleri arasındadır. Fotoselli kapıları n daha gelişmiş özellikte olduğu diğer bir kapı sistemi ise teleskopik kapılardır. Bu kapı türü, kartlı geçiş, parmak izi, yüz tanıma ve istenirse butonlu şekilde açılan daha güvenli sistemlerdir. En klasik ve yıllardır kullanılan başka bir kapı sistemi de döner kapılardır. Daha çok otellerde ve büyük şirket girişlerinde kullanılan döner kapılarda artık otomatik kapı sınıfındadır. Giriş aşamasında fotoseller çalışarak dönmeye başlamaktadır. Bu kapılar mekân girişlerine şık bir görünüm kazandırmaktadır.

Akıllı Panjur Sistemleri

Aynı zamanda kapı sistemleri yanında meskenlerde güneşten ve diğer dış etkenlerden koruma olarak otomatik panjur sistemleri de kullanılmaktadır. Eski manuel panjurların yerine geçen bu otomatik sistemler, kumanda veya buton ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Akıllı ev sistemlerinin gelişmesi ile de evinizin veya iş yerinizin dışındayken otomatik panjur sistemlerinizi telefonunuzla kontrol etmek bile mümkündür. Kaliteli bir malzemeden üretilmiş bir panjur, mekanlarınızı, güneşten, yağmur, kar, rüzgar etkilerinden korur, ses geçirmez özelliği ile rahatlık sağlar, perde, tül kullanmanıza gerek kalmadan dışarıdan görünümü engeller, yalıtıma katkı sağlar, dilediğiniz aralıklarda açılma özelliği ile mekan ışıklandırmasını ayarlamanızı sağlar, zararlı böceklerin girişini engeller ve binanızın dış mekanına uygun renklerde seçeceğiniz otomatik panjur sistemi dış görünümünü daha da güzelleştirir.

Güvenlikli Kepenk Sistemleri