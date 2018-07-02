Kombi Servisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kombi servisi firmaları yalnızca konusunda profesyonel kombi teknisyenleri çalıştırmalıdır. Kombi cihazlarının hassas yapısı ve ihmalleri halinde güvenlik için risk oluşturmaları kombi servisi çalışanlarının sorumluluklarını arttırmaktadır.

Kombi Servisi Çalışanlarının Görevleri Nelerdir?

Kombi servisi çalışanları kombi kullanıcılarından gelen kombi servisi taleplerini yerine getirmekle görevlidir. En sık başvurulan kombi servisi hizmetlerinden yola çıkarak kombi servisi çalışanlarının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kombi bakımlarını gerçekleştirmek,

Kombi petek temizliğini yapmak,

Kombi arızalarını onarmak ve

Kombilerin parça değişimini yapmak.

Kombi servisi çalışanlarının görevlerini yaparken takındıkları tutum ve benimsedikleri hizmet anlayışları kombi servislerinin marka imajını doğrudan etkiler. Kombi servisi firmalarının temsilcisi olarak kombi servisi veren çalışanlar güler yüzlü hizmet anlayışı benimsemelidir.

Teknik konulardaki bilgilerinde hiçbir hata olmamalı ve kendilerine verilen ziyaret rotasına zamanında gitmelidirler. Kombi servislerine iletilen kombi servisi taleplerini önceden alan çalışanlar gerekli hazırlıkları yapmalı, ziyaret anında müşterilere yaptıkları işlemlerle ilgili detaylı bilgi vermeli ve adil fiyat politikası ile memnuniyet sağlamalıdır.

Kombi Servisi Firmaları Hangi Hizmetleri Verir?

Kombi servisi firmaları genel olarak kombi bakımları ve kombi onarım süreçleri ile ilgili hizmet sağlar. Her iki hizmet de kombilerin verimli bir şekilde çalışması ve ömürlerinin uzaması için elzem öneme sahiptir.

Kombi bakımı sırasında kombi servisi çalışanları ilk olarak kombideki kirli suyu tahliye eder, genleşme tankının basıncını ölçer, yanma haznesinin temizliğini yapar, kombinin ateşleme mekanizmasının kontrolünü gerçekleştirir, üç yollu vanayı temizler ve ateşleme mekanizmasını kontrol edip fan testini yapar. Tüm bu işlemlere ek olarak kombinin gaz ayarları yapılır ve kalorifer filtreleri kirden arındırılarak kombinin performansı incelenir.

Kombi servisi tarafından gerçekleştirilen kombi bakımı sonrası kombilerin performansları yükselir, çalışma verimlilikleri artar, enerji tasarrufu yapılır, kombilerin ömürleri uzar ve olası yüksek maliyete neden olabilecek arızalar önceden tespit edilip önlenebilir.

Kombi tamiri hizmetleri sırasında kombi servisi çalışanları her kombinin markası, teknolojisi ve modeli özelinde işlem yapar. Arıza kodları doğrultusunda alternatif işlemler değerlendirilir ve neticede kombilerin yeniden güvenle çalışması adına tamir süreçleri başlatılır. Kombi servisi çalışanları tarafından yapılan kombi tamiri sonrasında kombiler verimli bir şekilde çalışmaya başlar. Böylece en soğuk kış günlerinde dahi kombi kullanıcıları sıcak bir ortama kavuşabilirler.

Kombi Servisi Fiyatları

Kombi kullanıcılarının kombi servisi çağırmalarının önündeki en büyük engel kombi servisi fiyatları hakkında duydukları endişelerdir. Piyasada bu işi amatör olarak yapan kişilerin varlığı sabit bir ücret politikasının oluşmamasına yol açmaktadır. Ancak aynı belirsizlik kurumsal kombi servisi firmaları ile çalışılması durumunda için geçerli değildir.

Profesyonel olarak hizmet veren ve geniş bir kesime hitap eden kombi servisi firmaları şeffaf bir ücret politikası uygular. Kombi tamiri ve bakımı için talep edilen ücret aralıkları belirlidir.