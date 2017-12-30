Kombi Neden Hiç Çalışmaz ve Ne Yapılmalı?

Bu noktada özellikle büyükşehirler başta olmak üzere dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ de de ısınma gereksinimlerine yönelik olarak doğalgaz yakıt sistemleri kullanılıyor. Kombi teknolojisi sayesinde tüm mekanların sıcak su ve ısınma gereksinimlerinin en etkin biçimde karşılanabilmesi sağlanıyor. Ancak kış aylarının gelmesi ile birlikte daha yoğun kullanım seviyesine ulaşan kombilerde çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Sancaktepe Arçelik Servisi merkezi tarafından kombi cihazlarında meydana gelen sorunlarda profesyonel arıza onarım müdahaleleri, daha sorunsuz ve daha güvenli bir kullanım standardının oluşturulabilmesi sağlanıyor.
Kombi teknolojisine ilişkin olarak devamlı olarak en güncel gelişmeler için eğitim seminerlerine katılım gerçekleştiren alanında uzman teknik personeller ve bölge genelinde her zaman hazır durumda bulunan tam teşekküllü gezici servis araçları ile müdahalelerini gerçekleştiren Sultanbeyli Arçelik Servisi merkezinde kombinin hiç çalışmaması problemi sıklıkla görülen kombi arızaları arasında yer alıyor. Kombinin hiç çalışmaması ve tepki alınmaması gibi durumlarda mutlak suret ile profesyonel servis desteği alınmasına dikkat edilmesi ve önem verilmesi gerekmektedir.
Kombilerin hiç çalışmaması durumunda ortaya çıkabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve verimli kullanım standardının oluşturulabilmesi için alanında uzman profesyonel teknik personeller tarafından gerekli olan müdahalelerin, ileri teknoloji ürünü sistemler ile gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Kombilerin hiç çalışmaması genel olarak elektrik kaynağının bağlı olup, olmaması gibi etkenlerin haricinde su tesisatındaki su basınç seviyesinin 1 ila 1.5 bar aralığında olup, olmaması, ‘bacalı kombi’ modellerinde baca sensörünün atmış olması gibi etkenler ile ortaya çıkabilir. Arçelik Servisi uzman ekipleri söz konusu hususlara bağlı olarak tüm kontrolleri, yerinde gerçekleştirerek, tespit etmiş olduğu tüm problemlere ilişkin olarak gerekli müdahaleleri en hızlı ve en kaliteli şekilde gerçekleştirerek, kombinin en kısa süre içerisinde yeniden çalışabilir duruma gelmesini sağlamaktadır. Bu noktada kombinin hiç çalışmamasına neden olan ilgili parçalardaki sorunların giderilemeyecek durumda olması halinde gereklilik teşkil eden parça değişimleri için ise sadece orijinal Arçelik yedek parça kullanımı gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kombide yüksek güvenliğin, yüksek performans potansiyelinin ve yüksek dayanıklılığın en kaliteli standartlarda oluşturulabilmesi mümkün olabilmektedir.
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