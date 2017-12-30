Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
Tek başına takıma bedel
Tek başına takıma bedel
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı

Kombi Neden Hiç Çalışmaz ve Ne Yapılmalı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte havalar oldukça kötü bir hale geliyor ki bu durumda ısınma konusundaki ihtiyaçların daha belirgin ve daha ciddi bir duruma gelmesine neden oluyor.

Kombi Neden Hiç Çalışmaz ve Ne Yapılmalı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte havalar oldukça kötü bir hale geliyor ki bu durumda ısınma konusundaki ihtiyaçların daha belirgin ve daha ciddi bir duruma gelmesine neden oluyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
0 Okunma
Kombi Neden Hiç Çalışmaz ve Ne Yapılmalı?
banner84

Bu noktada özellikle büyükşehirler başta olmak üzere dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ de de ısınma gereksinimlerine yönelik olarak doğalgaz yakıt sistemleri kullanılıyor. Kombi teknolojisi sayesinde tüm mekanların sıcak su ve ısınma gereksinimlerinin en etkin biçimde karşılanabilmesi sağlanıyor. Ancak kış aylarının gelmesi ile birlikte daha yoğun kullanım seviyesine ulaşan kombilerde çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Sancaktepe Arçelik Servisi merkezi tarafından kombi cihazlarında meydana gelen sorunlarda profesyonel arıza onarım müdahaleleri, daha sorunsuz ve daha güvenli bir kullanım standardının oluşturulabilmesi sağlanıyor.

Kombi teknolojisine ilişkin olarak devamlı olarak en güncel gelişmeler için eğitim seminerlerine katılım gerçekleştiren alanında uzman teknik personeller ve bölge genelinde her zaman hazır durumda bulunan tam teşekküllü gezici servis araçları ile müdahalelerini gerçekleştiren Sultanbeyli Arçelik Servisi merkezinde kombinin hiç çalışmaması problemi sıklıkla görülen kombi arızaları arasında yer alıyor. Kombinin hiç çalışmaması ve tepki alınmaması gibi durumlarda mutlak suret ile profesyonel servis desteği alınmasına dikkat edilmesi ve önem verilmesi gerekmektedir.

Kombilerin hiç çalışmaması durumunda ortaya çıkabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve verimli kullanım standardının oluşturulabilmesi için alanında uzman profesyonel teknik personeller tarafından gerekli olan müdahalelerin, ileri teknoloji ürünü sistemler ile gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Kombilerin hiç çalışmaması genel olarak elektrik kaynağının bağlı olup, olmaması gibi etkenlerin haricinde su tesisatındaki su basınç seviyesinin 1 ila 1.5 bar aralığında olup, olmaması, ‘bacalı kombi’ modellerinde baca sensörünün atmış olması gibi etkenler ile ortaya çıkabilir. Arçelik Servisi uzman ekipleri söz konusu hususlara bağlı olarak tüm kontrolleri, yerinde gerçekleştirerek, tespit etmiş olduğu tüm problemlere ilişkin olarak gerekli müdahaleleri en hızlı ve en kaliteli şekilde gerçekleştirerek, kombinin en kısa süre içerisinde yeniden çalışabilir duruma gelmesini sağlamaktadır. Bu noktada kombinin hiç çalışmamasına neden olan ilgili parçalardaki sorunların giderilemeyecek durumda olması halinde gereklilik teşkil eden parça değişimleri için ise sadece orijinal Arçelik yedek parça kullanımı gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kombide yüksek güvenliğin, yüksek performans potansiyelinin ve yüksek dayanıklılığın en kaliteli standartlarda oluşturulabilmesi mümkün olabilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Arçelik ServisiSultanbeyli Arçelik ServisiArçelik Servisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Online Casino Slot Oyunlarında Kullanılan Taktik Nedir?
Online Casino Slot Oyunlarında Kullanılan Taktik Nedir?
Online Casino Sitelerinde Türk Pokeri Nasıl Oynanır?
Online Casino Sitelerinde Türk Pokeri Nasıl Oynanır?
Lucas Lima’nın Takımı Belli Oldu!
Lucas Lima’nın Takımı Belli Oldu!
Galatasaray’a Sürpriz Transfer İddiası
Galatasaray’a Sürpriz Transfer İddiası
Dursun Özbek Uyardı!
Dursun Özbek Uyardı!
Dudu’dan İddialı Transfer Açıklaması!
Dudu’dan İddialı Transfer Açıklaması!
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’dan Araç Satın Aldı!
Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?
Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?
Testis Protezi Ve Tek Testis
Testis Protezi Ve Tek Testis

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ