Kombi Neden Hiç Çalışmaz ve Ne Yapılmalı?

Bu noktada özellikle büyükşehirler başta olmak üzere dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ de de ısınma gereksinimlerine yönelik olarak doğalgaz yakıt sistemleri kullanılıyor. Kombi teknolojisi sayesinde tüm mekanların sıcak su ve ısınma gereksinimlerinin en etkin biçimde karşılanabilmesi sağlanıyor. Ancak kış aylarının gelmesi ile birlikte daha yoğun kullanım seviyesine ulaşan kombilerde çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Sancaktepe Arçelik Servisi merkezi tarafından kombi cihazlarında meydana gelen sorunlarda profesyonel arıza onarım müdahaleleri, daha sorunsuz ve daha güvenli bir kullanım standardının oluşturulabilmesi sağlanıyor.

Kombi teknolojisine ilişkin olarak devamlı olarak en güncel gelişmeler için eğitim seminerlerine katılım gerçekleştiren alanında uzman teknik personeller ve bölge genelinde her zaman hazır durumda bulunan tam teşekküllü gezici servis araçları ile müdahalelerini gerçekleştiren Sultanbeyli Arçelik Servisi merkezinde kombinin hiç çalışmaması problemi sıklıkla görülen kombi arızaları arasında yer alıyor. Kombinin hiç çalışmaması ve tepki alınmaması gibi durumlarda mutlak suret ile profesyonel servis desteği alınmasına dikkat edilmesi ve önem verilmesi gerekmektedir.