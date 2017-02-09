Koltuk Tamiri İle Yenileme Derdinden Kurtulmak!

Ancak koltuk tamiri hususunu daha da tehir edebilmek için alacağınız veya döşeteceğiniz koltuklarda bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Kalite noktalarına dikkat ettiğiniz zaman daha dayanıklı ve kullanışlı bir koltuğa veya mobilyaya sahip olabilirsiniz. Şunu da ifade edelim; koltuk döşetme, mağazandan koltuk alma iki farklı olaydır. İlkinde tüm süreçlere müdahale edebilirsiniz. İkincisinde ise mağazaya gelenle yetinmek durumunda kalırsınız. Hangisinin daha kaliteli olduğunu da belirtelim. Koltuk döşeme daha iyi koltuklara sahip olmanızı sağlar.

Koltuk döşemede veya koltuk seçiminde bilinmesi gerekenler!

Mağazadan alınacak koltuklarda da, koltuk döşeme tercihlerinizde de dikkat etmeniz gereken ortak noktala var. Bunlardan en önemlisi marka veya koltuk döşeme işlemini yapacak kurumdur. Ülkemizde belli koltuk standartları vardır. Fabrikasyon ürünlerinin çoğu iskeleti kağın ağacından elde edilir. Mutfak için üretilen mobilyaların çoğu da MDF’dir. Koltuklarda ise daha çok masif ağaçlar kullanılmakla beraber; ceviz, gürgen gibi ağaçlarda kullanılır.

İskelet kısmından sonra seçilecek sünger ve kumaş yapısı da önemlidir. Eğer sünger dayanıklı ve konforlu yapıda olanlardan seçilmezse, koltuktan elde edilmek istenen rahatlık sağlanamaz. Koltuk kaplama kurumları tarafından iskelet yapısından, sünger ve de daha sonraki aşamayı ifade eden kumaşlara kadar yüksek kalite ürünler seçilir. Fabrikada üretilen ürünlerin bazılarında kalite standartlarına dikkat edilmeyebilir. Alıcının ödemek isteyebileceği fiyata göre kalite standardı çıkarılır.

Estetiklikte önemlidir

Her ne kadar işin kalitesinden bahsetsek de, konu dönüp dolaşıp estetik kaygılar çerçevesinde son bulacaktır. Çünkü günümüz modern dünyasında görsellik, olabildiğince ön planda. Bu nedenle kalitesi düşük ve ucuz koltuk takımlarında görsel ahenk ön plana çıkartılır. Böylece alıcı için tercih edilebilir bir model söz konusu olur. Ancak kalite standardı düşük olduğu için kısa zamanda deforme olma gibi bir durumla karşılaşmak mümkündür.