Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81712
ALTIN
147.398
DOLAR
3.8050
STERLIN
4.5907
EURO
4.0356
Reina katliamcısı yakalandı
SON DAKİKA
Reina katliamcısı yakalandı
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
SON DAKİKA
“Bilim demek alışılmışın dışında işlerle...
Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan
SON DAKİKA
Goller yerli oyunculardan
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fındık üreticilerinde '25 kuruş' sevinci
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
SON DAKİKA
17 sezon öncesini tekrarladı
Flaş Haber
Reina katliamcısı yakalandı
Kapat

Kol Bölgesi Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer epilasyon uygulanmakta olan bölgeler oldukça çeşitlidir. Kol lazer epilasyon uygulaması ise ülkemizde oldukça yaygın olarak gerçekleştirilen bir uygulama tipi olarak bilinmektedir.

Kol Bölgesi Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer epilasyon uygulanmakta olan bölgeler oldukça çeşitlidir. Kol lazer epilasyon uygulaması ise ülkemizde oldukça yaygın olarak gerçekleştirilen bir uygulama tipi olarak bilinmektedir.

17 Ocak 2017 Salı 05:20
2 Okunma
Kol Bölgesi Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Özellikle bayanlar için hiç estetik bir görüntü oluşturmayan kol kılları, birkaç seans içerisinde tamamıyla yok edilebilmektedir. Ağda uygulaması, kıl köklerinize etki etmez ve tüylerinizi kırar. Bu sebeple lazer epilasyon yöntemlerini kullanarak daha kesin sonuçlara ulaşmanız durumu mümkün olacaktır. Lazer epilasyonunun başarı durumu kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Kıl kökü durumu ve kıl renginin lazer epilasyon işleminin başarılı olabilmesi konusunda büyük etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple açık renkli kılları görebilecek ve kalın köklere sahip olan kılları tamamıyla ortadan kaldırabilecek olan epilasyon cihazları icat edilmiş bulunmaktadır.

Kol lazer epilasyon işlemi sırasında hassas başlıklar kullanılmaktadır. Bu başlıkların kullanılması durumunda herhangi bir alerjik reaksiyon durumu oluşması oldukça zordur. Ağrı veya acıyı azaltmak üzere ise buz lazer başlıkları kullanılmaktadır. Buz lazer başlıklarının kullanılması sonucunda en kalın köklere sahip tüyleriniz dahi hiç acısız olarak yok edilebilmektedir. bölgesinde en verimli şekilde gerçekleştirilmekte olan bir uygulamadır.

Bu sebeple lazer epilasyon ankara bölgesinde bulunmakta olan lazer epilasyon merkezleri Türkiye’nin en iyi lazer epilasyon merkezleri olarak nitelendirilirler. İstenmeyen tüyler konusunda sizlere en verimli hizmeti sunabilecek olan isimlerden biri de Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün olarak bilinmektedir.

Kol lazer epilasyon uygulaması sırasında kullanılmakta olan epilasyon cihazları en ince ve açık renkli kılları dahi görebilecek yapıya sahiptirler. Kol lazer epilasyon uygulaması sırasında genellikle buz lazer epilasyon başlıklarından yararlanılmaktadır. Bu aparatlar ile ağrı ve acı durumu büyük oranda dindirilmektedir.

Bilgi https://www.lazerepilasyonmerkez.net/ Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün sizlerin verimli sonuçlara ağrısız veya acısız olarak ulaşabilmesi üzere özel yöntemlerden yararlanmaktadır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün tarafından kullanılan bu yöntemler sonucunda kıl kökleriniz büyük oranda yakılacaktır. Yakılan tüy kökleriniz sonrasında tüy oluşumu büyük oranda durdurulacaktır. Cilde daha güvenli ve yoğun bir etkide bulunabilecek olan Ütüleme yöntemi ile kol kısmında yoğun ve koyu renkleri tüyler bulunan bireylere müdahale yapılabilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lazer Epilasyon AnkaraMedikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet AkgünMedikal Estetik HekimiDr. Mehmet Akgün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Black Gold Mask Hakkında
Black Gold Mask Hakkında
Almanca
Almanca
Sevdiğiniz Kişiyi Sevgililer Gününde Mutlu Edin
Sevdiğiniz Kişiyi Sevgililer Gününde Mutlu Edin
Erkeklere 14 şubat'ta ne alınabilir?
Erkeklere 14 şubat'ta ne alınabilir?
Tumblr SEO Ayarları Nasıl Yapılır? Tumblr Nasıl SEO Uyumlu Hale Getirilir?
Tumblr SEO Ayarları Nasıl Yapılır? Tumblr Nasıl SEO Uyumlu Hale Getirilir?
Çikolata slim zayıflatıyor mu? işe yarıyor mu?
Çikolata slim zayıflatıyor mu? işe yarıyor mu?
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ