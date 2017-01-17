Kol Bölgesi Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Özellikle bayanlar için hiç estetik bir görüntü oluşturmayan kol kılları, birkaç seans içerisinde tamamıyla yok edilebilmektedir. Ağda uygulaması, kıl köklerinize etki etmez ve tüylerinizi kırar. Bu sebeple lazer epilasyon yöntemlerini kullanarak daha kesin sonuçlara ulaşmanız durumu mümkün olacaktır. Lazer epilasyonunun başarı durumu kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Kıl kökü durumu ve kıl renginin lazer epilasyon işleminin başarılı olabilmesi konusunda büyük etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple açık renkli kılları görebilecek ve kalın köklere sahip olan kılları tamamıyla ortadan kaldırabilecek olan epilasyon cihazları icat edilmiş bulunmaktadır.

Kol lazer epilasyon işlemi sırasında hassas başlıklar kullanılmaktadır. Bu başlıkların kullanılması durumunda herhangi bir alerjik reaksiyon durumu oluşması oldukça zordur. Ağrı veya acıyı azaltmak üzere ise buz lazer başlıkları kullanılmaktadır. Buz lazer başlıklarının kullanılması sonucunda en kalın köklere sahip tüyleriniz dahi hiç acısız olarak yok edilebilmektedir. bölgesinde en verimli şekilde gerçekleştirilmekte olan bir uygulamadır.

Bu sebeple lazer epilasyon ankara bölgesinde bulunmakta olan lazer epilasyon merkezleri Türkiye’nin en iyi lazer epilasyon merkezleri olarak nitelendirilirler. İstenmeyen tüyler konusunda sizlere en verimli hizmeti sunabilecek olan isimlerden biri de Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün olarak bilinmektedir.

Kol lazer epilasyon uygulaması sırasında kullanılmakta olan epilasyon cihazları en ince ve açık renkli kılları dahi görebilecek yapıya sahiptirler. Kol lazer epilasyon uygulaması sırasında genellikle buz lazer epilasyon başlıklarından yararlanılmaktadır. Bu aparatlar ile ağrı ve acı durumu büyük oranda dindirilmektedir.

Bilgi https://www.lazerepilasyonmerkez.net/ Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün sizlerin verimli sonuçlara ağrısız veya acısız olarak ulaşabilmesi üzere özel yöntemlerden yararlanmaktadır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün tarafından kullanılan bu yöntemler sonucunda kıl kökleriniz büyük oranda yakılacaktır. Yakılan tüy kökleriniz sonrasında tüy oluşumu büyük oranda durdurulacaktır. Cilde daha güvenli ve yoğun bir etkide bulunabilecek olan Ütüleme yöntemi ile kol kısmında yoğun ve koyu renkleri tüyler bulunan bireylere müdahale yapılabilmektedir.