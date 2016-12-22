Yangın tüpü
imalatlarında A1 7114 kalite sıvama sac gövde kullanılması ve tüplerin alt bölümlerine gaz altı kaynak yapılarak güvenlik ön planda tutulmaktadır. Pirinç tetik vana tertibatı ise sızdırmaların önüne geçmek için özenle hazırlanmaktadır. İthal manometrelerle kontrolü yapılan basınç değerleri sağlıklı bir şekilde ölçümlenen ABC söndürücü ile kesin ve net çözümler almak kaçınılmazdır.
Yangın tüpleri
özel montaj askısı sayesinde ihtiyaç olmadığı zamanlarda duvara da asılabilmektedir.
Ürün yüksek teknoloji ile üretilerek yangına ve yangının meydana getireceği risklere karşı yüksek koruma içermektedir. Evlerde ve iş yerlerinde verimli bir şekilde kullanılmaktadır.
Koçak Yangın Grup aynı zamanda yangın merdivenleri
imalat, kurulum ve projelendirmelerini de uzun yıllardır sorunsuz biçimde gerçekleştirmektedir.
Önce Vatan Gazetesi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Yorumlar
Toplam 1 yorum mevcut
Adem Yavuz 1 hafta önce yorumlandı
kocakyangin.com üzerinden ulaştığımız firma işini iyi bilen ve yöneten bir ekiple çalışıyor. tavsiye ederim.