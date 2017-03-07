Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90847
ALTIN
144.420
DOLAR
3.6769
STERLIN
4.4860
EURO
3.8889
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Doların düşüşü hızlandı
Doların düşüşü hızlandı
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47 yıl
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47...
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
Borsa 91.000 puanı aştı
Borsa 91.000 puanı aştı

Koalay'da Trafik Sigortası Yaptırmanız İçin 5 Sebep

Neden Koalay derseniz, işte size Koalay'da trafik sigortası yaptırmanız için 5 sebep..

Koalay'da Trafik Sigortası Yaptırmanız İçin 5 Sebep

Neden Koalay derseniz, işte size Koalay'da trafik sigortası yaptırmanız için 5 sebep..

07 Mart 2017 Salı 15:34
10 Okunma
Koalay'da Trafik Sigortası Yaptırmanız İçin 5 Sebep

Motorlu bir taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan trafik sigortası, her motorlu araç sahibinin yaptırması gereken bir sigorta türü olup bu sigortayı yaptırmak ülkemizde zorunlu kılınmaktadır.

En ucuz trafik sigortasını bulmak istiyorsanız iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Farklı sigorta şirketlerinin internet sitelerini tek tek ziyaret etmek ve acentelerinden bilgi almak mümkün fakat bu oldukça zaman ve enerji isteyen bir iş.

Trafik sigortasını ilk defa yaptıracaksanız, sigortanızın yenilenme süresi geldiyse veya mevcut sigortanızı kesintiye uğramadan iptal edip daha iyi fiyatlı bir sigorta yaptırmak istiyorsanız Koalay’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Koalay.com’da trafik sigortası yaptırmak isteyenlerin ihtiyaçlarına uygun seçenekler belirlemek ve satın almak sadece 3 dakikada mümkün. Pratik ve hızlı hizmet arayanlar Koalay.com’un web sitesine girerek sadece 5 kolay soruyu cevapladıklarında ve sınırlı kişisel bilgilerini ilettiklerinde sistem trafik sigortası fiyatları için en uygun teklifi sunuyor. Bu sistem sayesinde birçok sigorta şirketinden aynı anda teklif alıp, hızlıca karşılaştırma yapabiliyorsunuz.

Neden Koalay derseniz, işte size Koalay'da trafik sigortası yaptırmanız için 5 sebep:

  1. Yasalar gereği daha önce yaptırdığınız bir trafik sigortasını hiçbir kesintiye uğramadan iptal ettirip, Koalay’dan çok daha ucuza trafik sigortası yaptırabilirsiniz.
  2. Tüm yıl boyunca günün her saati 7/24 teklif alabilmeniz söz konusu. Araç sahibi, yıllık ödemeye ya da aylık taksit tutarına göre en uygun trafik sigortası tekliflerini kolayca görüntüleyebilir, karşılaştırabilir, kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak satın alabilir. Pratik ve hızlı bir sisteme sahiptir. Koalay.com’da trafik sigortası satın almak sadece 3 dakika sürer.
  3. Birçok sigorta şirketi ile çalışma şansına sahipsiniz. Koalay’ın anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin arasında Mapfre, HDI, Güneş Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Anadolu Sigorta, Allianz, Zurich Sigorta, Aviva, Groupama, Ergo, Aksigorta, Raysigorta, Eureko, Türk Nippon Sigorta gibi farklı sigorta şirketleri bulunur.
  4. Koalay.com’un sigorta şirketlerini sorgulayarak sunduğu teklifler hiçbir gizli ücret içermez.
  5. Koalay’da güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Poliçe ödemeleri, sanal POS ile seçilen ödeme seçeneğine göre kredi kartından otomatik olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Satın alınan poliçe e-posta ile poliçe sahibine gönderilir. Bu sayede kolayca yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Trafik sigortası hesaplama işlemleri ile uğraşmamak için farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini bir arada sunabilen Koalay’ın internet sitesini ve sunduğu hesaplı trafik sigortası seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
En Ucuz Trafik Sigortasını BulmakAllianz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların Telefonda Kiminle Ne Konuştuğunu Bilmelisiniz
Çocukların Telefonda Kiminle Ne Konuştuğunu Bilmelisiniz
Her Koşulda Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Tuzla Bosch Servisi
Her Koşulda Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Tuzla Bosch Servisi
Triko Hakkında
Triko Hakkında
Smokin
Smokin
Çağın Yeni Oyuncağı: Drone!
Çağın Yeni Oyuncağı: Drone!
Bilet Ararken Zaman Kaybetmeyin, Hepfly.com’u deneyin!
Bilet Ararken Zaman Kaybetmeyin, Hepfly.com’u deneyin!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ