Koalay'da Trafik Sigortası Yaptırmanız İçin 5 Sebep

Motorlu bir taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan trafik sigortası, her motorlu araç sahibinin yaptırması gereken bir sigorta türü olup bu sigortayı yaptırmak ülkemizde zorunlu kılınmaktadır.

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