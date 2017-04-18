Klima Bakımında Yaza Özel Kampanyalar

Klima sezonlarında iklimlendirme konusunda üstün başarılar imzalar atmış ve milyonlarca referansa sahip olan HD klima servisi firmamız sizler için gece gündüz demeden kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini üst düzeylerde tutmaktadır. Havaların ısınması ile klima sezonları açılmaya başlamıştır. Firmamız her yıl olduğu gibi müşterilerinin memnuniyeti için kampanyalar düzenlemektedir. Klima bakım kampanyası profesyonel şekilde onarım sağlamaktadır. Klima bakım ücretleri sizlere hitap etmektedir. 2000 yılından bu yana ısıtma soğutma konusunda uzman teknolojilere ayak uydurarak eğitim seminerleri düzenlenerek çözüm konusunda üstün başarılar elde etmektedir. Satış sonrası servis ağı kurmuş olan firmamız tüm İstanbul ilçelerine varıncaya kadar kısa sürede ev ve iş yerlerine ulaşarak klima cihazlarındaki sorunları çözümler sergilemekteyiz.

Kimyasal İlaçlar ile Klima Bakımı

Kullanmakta olduğunuz klima cihazları özel kimyasal ilaçlar ile içerisindeki bakteri birikintilerini temizleyerek cihazın daha performanslı çalışmasına özen göstermekteyiz. Klima cihazı kimyasal ile temizleyerek bulunan ortamın temiz havalar eşliği ile yaz sezonlarından rahat nefes alabilirsiniz. Klima bakım ücreti düşük maliyetler ile sizlere teknik bilgiler eşliği ile sunumlar sağlamaktayız. Klima servis merkezimiz gece gündüz demeden aralıksız şekilde uzman ekipler ile hizmetler sunmaktadır.

Gezici klima servis merkezlerimiz ile satış sonrası ile servislik hizmeti almak için klima servisi çağrı merkezlerimizi arayabilirsiniz. Çağrı merkezi numaramız 444 53 16 bizlere istenilen saatlerde ulaşabilirsiniz.

Klima Bakımı Detayları

Klima bakımı yapılarak sıradan servislerden ziyade işinde uzman kişiler tarafından hizmet almanızı tavsiye ediyoruz. Klima bakımı sizlerin sağlığı için çok önemli bir husus olup konforunuz için dikkat etmenizi öneriyoruz. Klima arıza bakın onarım montaj konusunda birazdan detaylı destek alabilirsiniz. Klima onarımı yapılırken en önemli husus yedek parçaların orijinal olmasına önem vermelisiniz. Klima bakımı yapılmayan cihazlar sizlerin sağlığını aşırı şekilde tetiklemektedir. Klima servis çağrı merkezleri İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında geniş kapsamlı hizmetler alabilmeniz için saat sorunu yapmayın ekiplerimizi sizlere ayak uydurarak sizlerin isteği doğrultusunda hizmetler sunmaktadır. Bizlere her daim ulaşabilir klima arıza konusunda destekler alabilirsiniz.