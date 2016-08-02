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Kız İsterken Klasik Çiçek Buketi Yerine Çikolata Sepeti

Çikolata sepeti eşliğinde kız istemeye ne dersiniz?

Kız İsterken Klasik Çiçek Buketi Yerine Çikolata Sepeti

Çikolata sepeti eşliğinde kız istemeye ne dersiniz?

02 Ağustos 2016 Salı 02:05
211 Okunma
Kız İsterken Klasik Çiçek Buketi Yerine Çikolata Sepeti

Eşimiz, hayatımızı birleştirdiğimiz insandır, hayatımızı birleştireceğimiz insanı seçmek kolay değildir onunla anlaşabiliyor olmamız çok önemli bir husustur, birbirimize uyuyor olmalıyız, hayatımıza giren ilk insanla da hayatımızı birleştirebiliriz hayatımıza giren 5. İnsanla da, hayatımızı birleştireceğimiz insanı seçerken bazı hususlara dikkat ederiz, herkesin kendine göre kriterleri vardır kriterlerimiz uyuştuğu ve birbirimize karşı yoğun hislerimiz olduğu zaman birlikte bir yola girebiliriz, bir insanla hayatımızı birleştirmeye karar verdiysek o insanla çok şey yaşamışız ve onu çok iyi tanıyoruz demektir onun nelere güldüğünü, nelere ağladığını, nasıl mutlu edilebileceğini, onu en çok neyin üzdüğünü, en sevdiği yemeği, en sevdiği tatlıyı, en sevdiği rengi biliyoruzdur.

Her şey tamam. İş geldi hayatımızı birleştirmeye karar verdiğimiz o insanın ailesiyle tanışmaya, evlenmeye karar verdiğimiz insanın ailesiyle tanışmak ve tarafların birbirine karşı sevgi duyması gerçekten evlilik öncesi de evlendikten sonrada çok önemlidir. Daha önemli bir kısım ise kız ve erkeğin ailelerinin birbiriyle tanıştırılması, buda gerçekten zor bir kısımdır ailelerin birbirleriyle uyuşup anlaşabilmesi de en az kız ve erkeğin birbiriyle uyuşup anlaşabilmesi kadar önemlidir hatta daha önemli bile olabilir hatta çiftler değil aileler evlenir diye de bir söz vardır. Aileler de birbirleriyle tanışıp anlaştıktan sonra evlenmek için önünüzde hiçbir engel kalmamış demektir. Şimdi ise en önemli olan kısma geldiniz.

Kız isteme merasimi! kız isteme merasiminin klasikleşmiş unsuru çikolata ve çiçek peki onun yerine çiçek şeklinde çikolata sepeti eşliğinde kız istemeye ne dersiniz? Klasiklerin dışına çıkarak monotonlaşmayı bırakıp size özel olarak üretilen çikolatalardan çiçek şekli verilmiş lezzetli bir çikolata dolu çikolata sepeti kimi mutlu etmez ki ? ısırır ısırmaz ağzınızda dağılan lezzetli çikolatalar kız isterken kızı verecek olan tarafı içinde bulundurduğu mutluluk hormonu ve mükemmel lezzeti sayesinde mutlu edip yüzlerini güldürebilir, kız isterken beraberinizde lezzetli çikolatalardan oluşan özgün ve harika tasarımlı bir çikolata sepeti götürdüğünüz zaman kızı alma şansınızın artacağına eminiz. En önemli kısmı da çikolata sepeti sayesinde atlattıktan sonra artık önünüzde evlenmek için hiçbir problem kalmadı. Allah bir yastıkta kocatsın.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.08.2016 01:54
Anahtar Kelimeler:
çikolata Sepeti
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