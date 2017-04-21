Kişiselleştirilebilir Tekstil ürünleri

Reklam alanı en geniş promosyon ürünleri arasında tekstil-kıyafet gelmekte. Tepeden tırnağa; Şapka, tshirt, atkı-bere-eldiven, pantolon, çorap, ayakkabı vb…

Kumaş ve dikiş kalitesine model de eklenince geniş bir fiyat yelpazesi ile karşılaşmaktayız. Örneğin; “ Promosyon şapka ” zor modeller ithal çözüm üretilerek fiyat-performans katsayısını artırmakta iken, basit ve ucuz hesaplı modeller (Boyacı şapkası dediğimiz polyester şapkalar) için üretim yapılarak fiyat-performans yakalanmakta.

Çepeçevre baskı yapılabilme olanağı ile promosyon şapkalar avantajlı bir promosyon ürünüdür. Emprime baskı, transfer baskı ve nakış işleme yöntemleri ile hemen her türlü logo amblem ürün üzerine nakledilebilmektedir.

Görünürlüğü yüksek olma sebebiyle tanıtım ürünleri arasında en avantajlı ürünler arasında yer almaktadır şapkalar.

Vücudun üst yapısını saran “ promosyon tshirt ” ise suprem kumaş kalitesine göre özellikle fiyat avantajı sağlamaktadır. Kullanılacak yer ile doğru orantılı uygun kumaş seçilmeli, kullanan kişilerin rahat etmesi sebebiyle önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik ise kalıptır. Potluk yapmayacak rahat, fakat bir o kadar da şık bir görünüm elde edilebilecek kalıp kullanılmalıdır. Bu promosyon ürününü kişiselleştirmek, genellikle emprime baskı tekniği ile yapılmaktadır. Ancak kullanılacak logo-amblem de degrade geçişler yer alıyorsa en sağlıklı çözüm “ofset transfer” ile kişiselleştirmek olmalıdır.

Sıfır yaka, V yaka ve polo yaka gibi, uzun kısa kol kombinasyonları olmak kaydı şartı ile model alternatifleri çoğalmaktadır. Yaka, kol ağızları ve etek kısımlarında kullanılacak farklı renk yaka ve biyeler ile modele hareket verilebilir.