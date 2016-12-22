Kına gecesi
gelin adayının baba evinde kalacağı son gecede yapılır ve aşırı şekilde duygu seli yaşanır. Kına gecelerinin içinde yapılan adetler yöreden yöreye farklılıklar gösterebilir. Örneğin geline kına yakıldığı sırada söylenen türkü. Her yöre genelde kendine has olan türküleri seslendirir. Maalesef diğer adetlerimizde olduğu gibi kına gecelerimizde eski özelliklerini kaybetmiştir. Kırsal kesimlerimizde hala yaşatılmaya çalışırken büyük şehirlerde sadece bir eğlence olarak görülmeye başlandı. Kına gecelerinin tarihçesine
değinmek gerekirse; kına gecesinin tarihi çok eskiye dayanır. Bu organizasyon peygamber efendimizin tarihine kadar dayandığı söylenir. Hatta bu yüzden çarşambayı perşembeye bağlayan gece yapıldığı söylenir. Türk kültüründe ise dede korkut hikâyelerinde de bahsedilir. Kısacası kına Türk İslam gelenekleri
arasında yer alan bir adettir. Anadolu’da yaygın olan kına geceleri sadece Anadolu’da değir diğer Türklerde de görülür. Örneğin Kıbrıs Türkleri, Bulgar Türkleri, Gagavuz Türkleri, Azeri Türklerinde de görülür. Kına geceleri bazen evde bazen de herhangi bir mekânda yapılır. Zahmete girmeden gerçekleştirmek istiyorum derseniz organizasyon şirketlerine başvurabilirsiniz. Organizasyon şirketleri kına organizasyon
adımlarını sizin istediğiniz şekilde hazırlarlar. Sizin yapmanız gereken tek şey organizasyonunuzu nasıl bir mekânda yapmak istediğinizi ve kaç kişilik olacağını söylemektir.
GELENEKSEL KINA GECELERİ
Kına gecelerinde bazı yörelerde Osmanlıda ki bazı gelenekler görülür. Kına gecelerinde gelin adayı bindallı adı verilen kıyafeti giyerler. Kına gecesi genellikle Çarşamba akşamları yapılır. Bu adet Osmanlı devletinden gelir. Kına gecesinde bir gün öce yani Salı günü damadın kadın akrabaları ile gelinin kadın akrabaları hamama giderek orada kısa bir eğlence yaparlar. Bu sırada damat adayı ile yakın arkadaşları selametlik denilen yerde veya evlerinde eğlenirler. Bu adet günümüzdeki bekârlığa veda partilerine benzer ancak geleneksel adetlere uygun olarak gerçekleşmez. Kına gecesinde ise damadın akrabaları kınayı getirerek kınayı yakarlar. Kına yakılacağı zaman damadın annesi gelinin evine altın sıkıştırır ve sonrada türküler söylenir. Siz böyle bir geleneksel kına gecesi gerçekleştirmek isterseniz organizasyon şirketlerine
de başvurabilirsiniz. Şirketler eski geleneklere uygun olarak organizasyonunuzu gerçekleştirir. Hem de bunlar gerçekleşirken siz hiç zahmete girmezsiniz ve ayrıca kafanızı meşgul edecek olan sorulardan da uzak kalırsınız…
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