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Kıbrıs’ta Konaklamanın Adresi: Zone Boutique Hotel Bellapais

Kıbrıs Girne’de Zone Boutique Hotel Bellapais sizlere evinizdeki konforu yaşatıyor. Yoğun geçen iş temposunun ardından huzurlu ve dinlendirici keyifli bir tatil sizleri bekliyor.

Kıbrıs’ta Konaklamanın Adresi: Zone Boutique Hotel Bellapais

Kıbrıs Girne’de Zone Boutique Hotel Bellapais sizlere evinizdeki konforu yaşatıyor. Yoğun geçen iş temposunun ardından huzurlu ve dinlendirici keyifli bir tatil sizleri bekliyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 14:30
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Kıbrıs’ta Konaklamanın Adresi: Zone Boutique Hotel Bellapais

Zone Boutique Hotel Bellapais sizlere hayatınız boyunca unutamayacağınız bir tatil yaşatmak için kapılarını değerli müşterileri için açıyor.

Kıbrıs’ta Tatilin Tadını Çıkaracaksınız

Zone Hotel Kıbrıs’ın tarihi yerleri ve muhteşem yeşil manzarasıyla gelen misafirlerini büyülemeye devam ediyor. Girne’ye birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Zone Butik Hotel, ailesi veya sevdikleriyle keyifli bir tatil geçirmek isteyenlere, tecrübeli ve güler yüzlü ekibi ile büyülü bir atmosferde sizleri ağırlamayı bekliyor.

Zone Boutique Hotel Bellapais

Zone Boutique Hotel Bellapais, Bellapais Manastırının yakınlarında, çevresinde mükemmel doğa manzarasıyla hizmetine devam ediyor. Kıbrıs Girne Otelleri arasında en çok tercih edilen Zone Boutique Hotel bünyesinde birbirinden şık ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz 14 konforlu odası mevcuttur. Bunun yanı sıra siz değerli misafirlerine muhteşem deniz manzarasında lezzetli menüleri ile size mükemmel bir yemek keyfi sunuyor.

Sizlerde yorucu iş stresinden kurtulmak için bir tatil planı yapıyorsanız Kıbrıs’ta Zone Boutique Hotel Bellapais sizleri bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zone Boutique Hotel BellapaisZone Butik HotelKıbrıs Girne Otelleri
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