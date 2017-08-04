Kıbrıs Tüp Bebek ve Cinsiyet Seçimi

Çocuk sahibi olamamanın birçok nedeni vardır. Bu nedenler için de bir çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin genel adına tüp bebek yöntemi adı verilmektedir. Genel adı diyoruz çünkü bebek sahibi olamayanlar için bir çok çalışma yapılmıştır. Tüp bebek bu tedavi yöntemlerinin hepsini kapsamaktadır.

1970’li yıllarda ortaya çıkan bu yöntem sayesinde birçok çift çocuk sahibi olabilmiştir. Tabi ilk çıktığı yollara göre bu tedavi yönteminde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Hastanın durumuna göre tedavi yöntemi belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Tedavi yöntemleri o kadar fazla gelişmiştir ki cinsiyet takıntısı olan kişiler için cinsiyet seçimi hizmeti bile verilmeye başlanmıştır.

Bebek sahibi olamamasının başlıca nedeni döllenmenin yeteri kadar sağlıklı olmamasıdır. Tüp bebek tedavisi de bu anlamda anne ve baba adayından alınan hücrelerin laboratuvar ortamında döllendirilmesi ile başlamıştır. Döllenmesi sağlayan ve belli bir evreye gelen embriyolar anne rahmine aktarılmış ve tüp bebek yöntemi bu noktadan sonra başarıya ulaşmıştır.

Tabi yazımızın başında da söylediğimiz gibi çiftler ne kadar çaba verirlerse versinler çocuk sahibi olamazlarda bu tedavi yöntemine başvurulmalıdırlar. Uzmanların tavsiyesine göre bu çabalar için 1 yıl boyunca haftada minimum 2 defa düzenli cinsel ilişkiye girilmesi ve buna rağmen eş de hamilelik söz konusu değilse tedavi için başvurulması gerektiği tavsiye edilmektedir. 35 yaş altı için geçerli olan bu durum 35 yaşın üstündekiler için 6 ay olarak tavsiye edilmektedir.

Tüp bebek tedavisi nerede uygulanırsa uygulansın genelde 5 evreden meydana gelir. İlk aşaması muayene ve değerlendirme kısmıdır. Tedavi için tüp bebek merkezine gelen hastaların ilk muayeneleri yapılır ve çiftlerin tedaviye uygun olup olmadıkları değerlendirilir. Eşler adet başlangıcından 2-3 gün içinde tedaviye başlamaları tavsiye edilmektedir. Tedavi için en uygun zaman aralığı bu tarihlerdir. Yapılan değerlendirme sonucunda tedavi için uygun olan çiftler için uygun ilaç planlaması yapılır. Tabi ki bu planlama yapılmadan önce yapılan tetkiklerin sonuçları beklenir ve bu sonuçlara göre planlama yapılır. Tedavinin belki de en önemli aşaması bu ilaç kullanma dönemidir. Bu dönemde ilaç dozları ne kadar iyi değerlendirilir ne kadar olumlu sonuç alınırsa tedavi başarı yüzdesi de o derecede artar. Bu nedenle bu dönemde hasta sürekli hastaneye gelerek kontrol altında tutulur. Bu dönemde tedaviyi takip eden dr. Yumurta hücrelerinin gelişimini takip etmektedir.

Tedavi süresince eşlerin birbirlerine destek olmaları ve strese girmemeleri çok önemlidir. Anne adayına tedavi aşamasında lokal ya da genel anestezi uygulanma kararı da stres boyutuna göre karar verilmektedir.

Tedaviye çiftelerin birlikte başlamaları önemlidir. Çünkü bayandan yumurta hücreleri toplanırken erkekten de sperm hücreleri alınmalıdır. Aslında baba adayından alınan spermler zorunlu değildir. Mikro TESE ismi verilen yöntem ile sperm hürceleri temin edilebilmektedir. Ancak tedavinin süreci için mümkünse babadan temin edilmesi gerekir. Aşama aşama devam eden tedavide bir sonraki aşamada bir çok yöntemle elde edilen sperm ve yumurta hücrelerinden kaliteli olanlar ayrıştırılarak laboratuvar ortamında döllendirme çalışması geçilir. Laboratuvarın kalitesi döllenme çalışmasında oldukça önemli olduğundan modern tüp bebek merkezleri seçilerek tedaviye başlanılması en uygun olanıdır. İlk denemelerde başarıya ulaşmanın önemini daha sonraki yazılarımızda anlatabiliriz. Döllenme işlemi ile birlikte belli bir büyüklüğe gelen embriyolardan sağlıklı olan anne rahmine transfer edilir ve 12 gün sonra anne hamilelik testinin pozitif çıkması başarının göstergesi olacaktır.

Peki tüp bebek merkezi için en gelişmiş tedavilerin nerede uygulandığını hiç düşündünüz mü? Buna geçmeden önce nedenini de açıklamak istiyoruz. Ülkemizde ve birçok ülkede tüp bebek tedavisi ile ilgili belli kısıtlamalar bulunmaktadır. K.K.T.C. ise bu konuda en esnek ülke diyebiliriz. Bu nedenle yavru vatanımız Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi bakımından en gelişmiş ülkelerden birisidir. Doğuş Tüp Bebek Merkezi ise Kıbrıs’da faaliyet gösteren en kaliteli tüp bebek merkezlerinin başında gelmektedir.