Kıbrıs Otelleri Sayesinde Tatilinizi Cennete Çevirin

Kıbrıs otelleri dendiğinde akıllara ilk gelen Elexus vs. gibi oteller oluyor genelde. Bununla birlikte en önemli kısım herkesin Kıbrıs otelleri ve Kıbrıs tatili nin çok pahalı olduğu aslında bu çok büyük bir yanlış.

Ülkemizde büyük bir kısım beş yıldızlı otellerde tatil yaparken genellikle kaçırdıkları nokta Girne otelleri gibi yerlerde rezervasyon yapacakken, Akdeniz tatili yaptıklarını anlamaması.

Elbette Kıbrıs otelleri bu konuda neredeyse ülkemiz otellerinden daha ucuz ve uygun bir ortam sağlıyor. Yeme, içme, casino gibi şartlar düşünüldüğünde birçok otel oldukça uygun fiyatlara geliyor. Bunun yanında Akdeniz otelleri genellikle düşük bütçeli kesimler için zaten uygun olmuyor ancak Kıbrıs bu konuda daha uygun.

Kıbrıs uçak bileti ve Kıbrıs paket turu gibi hizmetler satın alındığında Kıbrıs otelleri gerçekten daha ucuza gelebiliyor. Kıbrıs’da herkesin sandığı sadece beş yıldızlı oteller olduğu ancak bu da büyük bir yanlış. Kıbrıs otelleri içerisinde gerçekten ucuz ve uygun fiyatlı oteller olmasıyla beraber Kıbrıs pansiyonları da bulunuyor.

Herhangi bir şekilde zaten Kıbrıs tatili düşünen biri için birçok şart olmasıyla beraber, yanlış bilinen bilgileri de düşünecek olursanız aslında insanların kafasının çok karışık olduğunu söyleyebilirsiniz.

Kratos vs. gibi otellerde yapacağınız bir tatille beraber temiz sahilleri ve el değmemiş mekanlarıyla Kıbrıs otelleri aslında gerçekten birçok yerden daha iyi. Gezeceğiniz göreceğiniz birçok yerin bulunduğu Kıbrıs’da turlar, yat turları, uygun fiyatlı lokantalar ve otel içerisinde kaldığınızda mutluluğunuzu paylaşan insanları görmek gerçekten sizi mutlu edecek.

Yine birçok yerde bulunan alışveriş yapabileceğiniz mağazalar sayesinde de tatilinizin büyük ölçüde huzurlu geçeceğini söyleyebilirim.

Kıbrıs otellerine giden turistlerin genelde, “Kıbrıs’a taşınma hayali” yaşadığı da su götürmez bir gerçek. Kısacası aslında tatilinizi nerede geçireceğiniz konusunda pahalı zannettiğiniz Kıbrıs hem diğer yerlere göre daha hesaplı, hem de gerçekten bir yurt dışı deneyimi sizlere sunabiliyor. Elbette genelde durum tatilcilerin insiyatifine bağlı gibi gözükse de Kıbrıs balayı otelleri bile birçok yerden çok daha uygun. Kısacası Türkiye’de tatil yapmak ya da Kıbrıs’da tatil yapmak arasında kaldıysanız bizim önerimiz özellikle Kıbrıs’dan yana olacak.