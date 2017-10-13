Kıble Yönü Bulma Yöntemleri

Dolayısıyla kıble yönünün doğru şekilde tespiti namazın sıhhati açısından da önem arz etmektedir. Kıble ne tarafta şeklinde sorulan suallere bu yazımızda cevap aramaya çalışacağız. Çünkü, araştırma yapılmadan herhangi bir yöne doğru namaz kılınamaz. Ancak bir takım karineler dikkate alınarak kıble yönünün tespiti yapıldıktan sonra belirlenen yöne doğru namazı kılmak gerekir.

Kıblenin tespiti için en pratik ve en çok kullanılan yöntemleri sizler için araştırdık. Kıble yönünü doğru şekilde tespit etmek için kullanılabilecek yegane araç pusuladır. Zira pusula yönünüzü tam ve doğru şekilde bulmanıza yardımcı olur. Kuzey (N) yönünü bulan kimse artık kıble yönünü de kolayca tespit edebilir. Örneğin, ülkemizin birçok yeri için kıble güney veya güney doğu yönündedir. Net şekilde kıble yönü tespiti için bulunduğunuz yerleşim biriminin kıble açısını bilmek durumundasınız. Kıble bulma pusulası sayfasından bulunduğunuz şehrin kıble açısını alarak kıble yönünüzü doğru şekilde tespit etmeniz mümkündür. Örneğin, İstanbul şehri için kıble açısı 148 derecedir. Pusulanın kuzey (N) noktasından itibaren saat yönünde ilerleyerek 148. dereceyi bulun ve o yöne doğru yöneldiğiniz vakit İstanbul için kıble yönünü bulmuş olacaksınız. Görüldüğü üzere pusula ile kıble cihetini kolayca tespit etmek mümkündür. Lakin pusulayı düz bir alanda yere paralel olarak yerleştirmeli ve etrafında manyetik alan oluşturacak ağır metallerin bulunmamasına ihtimam göstermelisiniz. Yoksa yanlış sonuçlar almak suretiyle kıble yönünüzde sapmalar yaşayabilirsiniz.