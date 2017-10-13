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Kıble Yönü Bulma Yöntemleri

Namaz kılanlar için kıble yönü pek mühim bir husustur. Zira namazın şartlarından birisi de istikbal-i kıbledir.

Kıble Yönü Bulma Yöntemleri

Namaz kılanlar için kıble yönü pek mühim bir husustur. Zira namazın şartlarından birisi de istikbal-i kıbledir.

13 Ekim 2017 Cuma 19:04
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Kıble Yönü Bulma Yöntemleri

Dolayısıyla kıble yönünün doğru şekilde tespiti namazın sıhhati açısından da önem arz etmektedir. Kıble ne tarafta şeklinde sorulan suallere bu yazımızda cevap aramaya çalışacağız. Çünkü, araştırma yapılmadan herhangi bir yöne doğru namaz kılınamaz. Ancak bir takım karineler dikkate alınarak kıble yönünün tespiti yapıldıktan sonra belirlenen yöne doğru namazı kılmak gerekir.

Kıblenin tespiti için en pratik ve en çok kullanılan yöntemleri sizler için araştırdık. Kıble yönünü doğru şekilde tespit etmek için kullanılabilecek yegane araç pusuladır. Zira pusula yönünüzü tam ve doğru şekilde bulmanıza yardımcı olur. Kuzey (N) yönünü bulan kimse artık kıble yönünü de kolayca tespit edebilir. Örneğin, ülkemizin birçok yeri için kıble güney veya güney doğu yönündedir. Net şekilde kıble yönü tespiti için bulunduğunuz yerleşim biriminin kıble açısını bilmek durumundasınız. Kıble bulma pusulası sayfasından bulunduğunuz şehrin kıble açısını alarak kıble yönünüzü doğru şekilde tespit etmeniz mümkündür. Örneğin, İstanbul şehri için kıble açısı 148 derecedir. Pusulanın kuzey (N) noktasından itibaren saat yönünde ilerleyerek 148. dereceyi bulun ve o yöne doğru yöneldiğiniz vakit İstanbul için kıble yönünü bulmuş olacaksınız. Görüldüğü üzere pusula ile kıble cihetini kolayca tespit etmek mümkündür. Lakin pusulayı düz bir alanda yere paralel olarak yerleştirmeli ve etrafında manyetik alan oluşturacak ağır metallerin bulunmamasına ihtimam göstermelisiniz. Yoksa yanlış sonuçlar almak suretiyle kıble yönünüzde sapmalar yaşayabilirsiniz.

Kıble hangi yöndedir şeklinde araştırma yapanlara verilebilecek ikinci yöntem ise kıble saati uygulamasıdır. Bulunduğunuz yerin kıble saati vaktinde yönünüzü güneşe doğru döndüğünüzde aynı zamanda kıble cihetine yönelmiş olursunuz. Evinizdeki namaz cetvelli takvimlerin son sütununda Kıble Saati vakitlerini bulabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin kıble saati vaktinde güneşe doğru dönmeniz kıble yönünüzü bulmanız için yeterlidir. Yine güneşin doğduğu yön doğuyu, battığı yön ise batıyı göstermektedir. Buradan hareketle sağ elinizi doğu, sol elinizi de batı yönüne doğru uzattığınızda önünüz kuzey, arkanız güney yönünü gösterecektir. Geceleyin ise yıldızlardan hareketle kıble yönünüzü tespit etmeniz mümkündür. Kıble yönü tespiti ile ilgili olarak daha fazla bilgiye kiblebulma.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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