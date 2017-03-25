Kerastase Densifique ile Saçlarda Yoğunluk Zamanı

Saç tellerinin içine nüfuz ederek, saçı derinlemesine onaran Kerastase; Densifique, Elixir Ultime ve Spesifique ile hem erkek saç yapısına hem de kadın saç yapısına uygunluk göstermektedir.

Yıllardır saç bakımının sadece hanımlar için önem arz ettiği hususu vurgulandı. Oysa erkekler de saçlarına dikkat ediyordu fakat saç yapılarına uygun olan bakım ürünlerini bulamıyordu. Kerastase Densifique, tam da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik formüle edilmiştir. Kerastase Densifique serisinde unisex ürünler olduğu gibi sadece beylere özel saç dökülmesini önleyici şampuan, krem ve serum da bulunmaktadır. Saç yoğunlaştırıcı içeriği ile saç dökülmelerinin önüne geçilmektedir. Saçlara doku kazandıran Kerastase Densifique, esnek tutuş sağlar. İçeriğinde bulunan şekillendirici polimerler, saça doku ve hacim katarken; arjinin ile güçlendirilmiş formül yapısı da saç tellerinde kendini göstermektedir. Saç yoğunlaştırıcı şampuan, nemli veya ıslak saça parmak uçları ile masaj yapılarak uygulanır. Köpürdükten sonra 2-3 dakika saçta bekletildikten sonra durulanması gereken şampuan, her tip saça uygundur. Erkeklere özel yoğunlaştırılmış Kerastase Densifique serisinin ürünleri, kök hücre araştırılmaları sonucu gerçekleştirilmiştir. İçeriğinde bulunan biyotin ile saçın kalitesi arttırılır. Ayrıca özel formül sayesinde saç varlığında azalma yaşayan, ince telli ve zayıf saç yapısından oluşan sıkıntıları yaşayan beylerin saç yoğunluğu korunur. Yine aynı seri ürünü olan yoğunlaştırıcı aktivatör ise tam bir gençlik iksiridir. Gençlik aktivatörü olan serum ile saç derisinde strese bağlı olarak oluşan tahribatın önüne geçilerek, koruma sağlanır. Hücresel antioksidan kompleksi ile saçlardaki yaşlanma izlerini gidermeyi sağlayan Kerastase Densifique ürünü, kullanım talimatına göre düzenli kullanımda etkisini gösterir.

Kerastase Specifique Saç Dökülme Önleyici Seri

Kerastase Specifique, saç dökülmesini önleyici içeriği ile yine beylere hitap etmektedir. İçeriğindeki zenginlikle saç derisindeki sebum dengesizliği düzenlenir. Dermotolojik olarak test edilen Kerastase Specifique serisi ürünleri; parlak, pürüzsüz ve dirençli saçlara sahip olmanızı sağlar. Formülündeki solisilik asit, saç derisini derinlemesine temizlerken ferahlık ajanlarını aktif hale getirir. B6 vitamini ile de saç derisi koruma altına alınarak beslenir. Kerastase Specifique , formülündeki glukopid ile saç köküne enerji katarak saçı besliyor. Bu seride şampuan, saç bakım kremi, dökülme önleyici serum bulunmaktadır. Kremli yatıştırıcı şampuan sayesinde saç derisi nemlendirilir ve kuruma, kaşıntı, kızarıklık sorunlarının önüne geçilir. Hipoalerjik yapısı dolayısıyla da hassas ve duyarlı cilt sahipleri de tereddüt etmeden kullanabiliyor. Saç tellerinin dış yüzeyini yeniden yapılandıran etkisi ile kuvvetlenmiş, güçlü tutunan tellerin farkı kendini hissettirir. Kerastase Specifique, dökülme önleyici spreyi ile oldukça başarılı sonuçlar almanızı sağlar. Düzenli kullanılması gereken serum, formülündeki özelliği sayesinde her gün 140 saç telini kurtarmaktadır. Saça yoğunluk vererek saç dökülmesini engelleyen Specifique serumu, saç taraması esnasında oluşan kırılmaları da %90 oranında güçlendirme yaptığı için minimal seviyeye indirir.

Kerastase Elixir Ultime Argan Mucizesi

Kerastase Elixir Ultime, saçlara argan mucizesini bağışlıyor. Her saç yapısına uygunluk gösteren saç banyosu seçeneklerine alternatif olarak kalın telli ve ince-hassas saçlar için özel formüllü türler de bulunmaktadır. Kerastase Elixir Ultime saç banyosu (şampuan), tamamında argan yağı bulunur.

Paraben içermeyen ürünler ile hasarlı saçlar onarılırken, bir yandan da korumaya alınır. Kontrolden çıkan saçları dizginleyen Kerastase Elixir Ultime serisi ürünleri, kaybedilen nem dengesini tekrardan kazanarak, saçlarda nem seviyesi oluşturur. Zararlı dış faktörlere karşı koruma altına alan saç banyosu çeşitlerinin içeriğinde E vitamini bulunmaktadır. Güçlendirici E vitamini, iyi bir antioksidandır. Argan yağı içeriğine sahip olan Kerastase Elixir Ultime serisinin en belirgin özelliği; kuru, kırılgan, solgun saçları nemlendirmesidir. Serinin saç banyosu haricindeki diğer ürünleri ise güzellik yağı, bakım sütü, hacim veren sprey, saç maskesi ve şampuanlama öncesi bakım içeriğidir. Ürünlerin içeriği gibi şişe tasarımları da oldukça özenlidir.