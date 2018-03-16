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Kentleşmeden Uzak Bir Nokta Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy İstanbul'un kentleşme sorunundan oldukça uzak ve lüks olarak inşa edilmiştir. Özellikle sağlam bir alt yapısı, yüksek maliyetleri ve depreme uygunluğu ile de çok ilgi görmektedir.

Kentleşmeden Uzak Bir Nokta Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy İstanbul'un kentleşme sorunundan oldukça uzak ve lüks olarak inşa edilmiştir. Özellikle sağlam bir alt yapısı, yüksek maliyetleri ve depreme uygunluğu ile de çok ilgi görmektedir.

16 Mart 2018 Cuma 14:48
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Kentleşmeden Uzak Bir Nokta Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy İstanbul'un kentleşme sorunundan oldukça uzak ve lüks olarak inşa edilmiştir. Özellikle sağlam bir alt yapısı, yüksek maliyetleri ve depreme uygunluğu ile de çok ilgi görmektedir. En büyük özelliği ise mavi ve yeşilin buluşma noktası olmasıdır. Denize nazır olarak kurulan bu projepek çok kişinin de manzara hasretini gidermektedir. Manzara bulmanın çok zor olduğu İstanbul'da, hemen hemen herkes Sea Pearl Ataköy'ü tercih etmektedir. Dahası ise geniş, ferah ve konforlu dairelere ev sahipliği yapmasıdır. Her yaşam tarzı için uygun olarak inşa edilen site, 1+1'den 4+1'e kadar pek çok daire seçeneği ile de göz doldurmaktadır.

Sea Pearl konuklarına pek çok ayrıcalık da tanımaktadır. Dairelerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde oturmak isteyen site sakinleri güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat izlenmektedir. Bu sayede olası bir hırsızlık ya da yangın durumunun da önüne geçilebilmektedir. Reception hizmeti ile daire sakinleri diledikleri zaman talepte bulunabilmektedir. Bunların yanında yeşillik alanları ile doğa harikası olan bu sitede pek çok alan aktivitesi de sağlamak mümkün olabilmektedir.

Sea Pearl Ataköy'de Harika Bir Yaşam

Sea Pearl ile kaliteli bir yaşam isteyenler tercih edebilecekleri her imkanı bir arada bulabilmektedir. Özellikle de iş zamanından arta kalan dar vakitlerde şehir hayatında herhangi bir aktivite sağlayamayanlar bu noktada oldukça şanslıdır. Kısa ve kısıtlı zamanlar bu site sayesinde daha ferah ve geniş bir zaman haline gelmektedir. Lokasyonun İstanbul'un her noktasına yakın olması nedeniyle de site sakinleri erkenden evlerinde olabilmekte ve belli aktiviteler için İstanbul'un farklı noktalarını tercih etmek durumunda kalmamaktadır. Çünkü site içinde her imkan bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Sea Pearl AtaköySea Pearl
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