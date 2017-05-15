Kedinizi ve Köpeğinizi Sahilendirmek İster Misiniz ?

Güncel ilan sitesi olması nedeni ile hayvan sahipleri, ilan açarak istedikleri gibi hayvanları için yeni bir aile ve ev arayışı içerisine giriyorlar. Böylelikle seçecekleri aileyi daha etkin bir şekilde belirleyebildikleri için, mutlaka sizin hayvanınız için aklınızda olan sahiplendirmeyi yapabilirsiniz. Ev ortamında dahi yetişmeye uygun olan köpek türlerinin bulunuyor olması ve bu köpeklerin oldukça sadık olmasından dolayı, hayvan dostunuz ile sıkı bir arkadaşlık içerisine girmiş olacaksınız. Köpek sahiplendirme için tamamen ücretsiz bir site olmalarından dolayı, rahatlıkla aradığınız köpeği bulmak ya da köpeğinizi sahiplendirmek artık daha kolay ve keyifli olacaktır.

Hayvan Severler İçin Özel Platform

Köpekler bilindiği üzere dünyanın en sadık hayvanları olmakla birlikte, bu durumun evde kedi besleyenler için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Site ile köpek sahiplendirme yapmanın yanı sıra artık kedi sahiplendirme de yapmış olacaksınız. Böylelikle evcil hayvanlarınız için sizde en özel şekilde yeni ailesini bulabilecek ya da ailenize yeni bir birey katabileceksiniz. Her tür cinsten köpekleri de bulmanızın mümkün olacağından dolayı, kesinlikle köpek sahiplenme için sizde hemen siteyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Apartmanda köpek sahiplenmeniz konusunda bir yasak bulunup bulunmadığını öğrenmeniz ve buna göre köpek sahiplenme için gerekli girişimlerde bulunmanız daha etkili olacaktır.

Kedi Sahiplendirme Sitesi

Ücretsiz olarak köpek ya da kedi sahiplenme için siteyi kullanmanız ve böylelikle evcil hayvanınızı bulmanız daha kolay olacaktır. Mobil olarak uygulamalarını da indirerek, hemen ücretsiz ilan verebilir ya da açılmış olan ilanlardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz rahatlıklar ile artık kedi sahiplenme için tüm girişimleri hayata geçirebilir ve böylelikle kendinize sıkı bir hayvan dost edinebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk hayvan sahiplendirme platformundan yararlanarak, dilediğiniz gibi yeni bir hayvan dost edinebilir veya hayvanınız için aile bulabilirsiniz.