Keçiören Sürücü Kursu Hizmetlerimiz

Başkent Sürücü Kursu olarak hizmetlerimizi sürdürmekte olduğumuz bölgelerden birisi Ankara’nın metropol ilçelerinden olan Keçiören ilçesidir. Keçiören ilçesindeki öğrencilerimize özel olarak düzenlediğimiz ehliyet kurslarıyla her yıl bölgeden birçok kişinin ehliyet almasına imkân sağlayarak hizmet sunmaktayız.

Sürekli olarak değişen müfredatı takip eden, yeni yasa tasarıları ve hükümleri ile ilgili takipleri yapan Başkent Sürücü kursu olarak, Keçiören ilçesinde eğitimlerini sürdüren tüm öğrencilerimiz ile bu bilgileri paylaşmakta ve yeni ehliyet protokollerinde onlara yardımcı olarak büyük bir destek sunmaktayız. Birçok kişi için hayatın en zor sınavlarından birisi olarak düşünülen ehliyet sınavında alanında uzman eğitmenlerimiz, sürüş öğretmenlerimiz ve diğer destek ekibimiz ile öğrencilerimizi bu zorlu süreci başarılı ve kolay bir şekilde atlatmasına imkân sağlamaktayız.

Keçiören’de Bulunan Merkezimiz İle Size Bir Adım Uzağız

Başkent Sürücü Kursu olarak Ankara’nın birbirinden bağımsız 6 bölgesinde bulunan merkezlerimiz ile öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. Bu altı bölge arasında bulunan Keçiören sürücü kursu merkezimiz ile siz değerli şoför adaylarına bir adım uzaklıktayız! Keçiören ilçesinin Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi’nde 57/A kapı numaralı merkezimizde sizleri bekliyoruz. Ankara’nın Keçiören ilçesi ve çevre ilçelerden ulaşım sağlaması oldukça kolay olan Keçiören sürücü kursu merkezimiz ilçenin merkezi konumunda bulunmaktadır. İlçede bulunan halk otobüsleri ve servis dolmuşları ile birkaç dakikada ulaşmanın mümkün olduğu Keçiören sürücü kursu merkezimiz de alanında uzman birçok eğitmenimiz görev almakta ve öğrencilerimize hem teorik hem pratik bilgileri aktarmaktadırlar.

Keçiören’de Bulunan En Uzman Eğitmenler Bu Merkezde