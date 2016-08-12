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Kauçuk Karo

Kauçuk karo uygulamaları genellikle çocuk parklarında, fitness salonlarında, okullarda ve kreşlerde kullanılmaktadır.

Kauçuk Karo

Kauçuk karo uygulamaları genellikle çocuk parklarında, fitness salonlarında, okullarda ve kreşlerde kullanılmaktadır.

12 Ağustos 2016 Cuma 03:49
374 Okunma
Kauçuk Karo

Özellikle çocuk parkları ve kreşlerde düşme tehlikelerine karşı darbe emici özelliği ile kauçuk malzemesi çok sık kullanılmaktadır. Çok amaçlı kullanımı hemen hemen tüm yaşam alanlarımıza girmiş olan kauçuk malzemesi yanmaz özelliğe sahip olduğu içinde çok fazla tercih edilmektedir.

Kauçuk Karo Kaplamalarının Özellikleri ve Avantajları

Kauçuk zemin kaplamalarıda en çok tercih edilen çeşit ise kauçuk karo zemin uygulamalarıdır. Kauçuk karo kaplamaları modüler olmasından dolayı son derece pratik olarak alanlara uygulanmaktadır. Esnek yapıya sahip olan kauçuk karo uygulandığı alanlarda yaralanma riskini en aza indirmektedir. Karo zemin kaplamalarının dış alanlarda kullanılmasının sebeplerinin başında ise son derece dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıdır. Aynı zamanda kauçuk malzemesinin kansorejen madde içermemesi de insan ve çevre sağlığına dosttur.

Kauçuk Karo Malzeme Özellikleri

Her mevsimde kolay bir şekilde temizlenebilen kauçuk karo uygulamaları 40×40, 50×50 ebatlarında ve farklı kalınlıklarda üretilmektedir. 40X40 kauçuk karo malzeme ölçüleri genişlik ve uzunluk 400mm olup 50×50 kauçuk karo malzemesinin 500mm'dir. 50x50 ve 40X40 kauçuk karo siyah, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 ana renkten oluşmaktadır. EPDM tabaka uygulanırsa her renkte yapılabilir.

Kauçuk karo ürünlerimiz ISO kalite ve TSE standart belgeleri ile belgelendirilmiştir. Ayfat Mühendislik olarak ürettiği ürünleri ile istenilen renk, kalınlık ve ebatlarda müşterilerini memnun etme yolunda yürümeye devam etmektedir. İstenilen projeye ve fikire göre uzman ekibiyle müdahalede bulunan Ayfat Mühendislik 2007 yılından beri sektöründe lider firmalar arasında yer almaktadır. Kauçuk karo ve zemin kaplama uygulamalarınız için : www.ayfat.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 23.08.2016 17:40
Anahtar Kelimeler:
Ayfat MühendislikKauçuk Karo
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