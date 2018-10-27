Katlamalı Ve Raylı Tente Kullanımı

Açık alana sahip olan işletmelerin ve bahçeli evlerde oturan insanların sıklıkla tercih ettiği raylı tente mekanları dış etkilerden koruması özelliği sayesinde tercih ediliyor. Kullanımının kolay olması ve hemen her türlü mekana rahatlıkla yapılabilmesi mekan sahipleri için tercih sebebi haline geliyor. Katlamalı raylı tente sayesinde hem yağmurdan hem de güneşin yakıcı etkisinden zemindeki eşyaları koruma şansınız bulunuyor. Dekorasyon açısından da şık bir görsellik sunması tente tercihlerini etkileyen durumlar arasındadır. En çok tercih edilen tente modelleri arasında yer alan katlamalı modeller kullanım açısından en kolay olan ürünlerdir. Montaj konusunda büyük bir kolaylık sunulması ve uzun yıllar kullanılabilmesi raylı tente modellerinin hemen her türlü iş yeri tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

Her Mekana Uygun Tente Tasarımları

Tente modelleri dükkanların, evlerin ön kısımlarının yağmurdan ve güneşten korunması için uygulanan tasarımlardır. Ancak birçok kafe ve restoran bu tenteleri günümüzde çok daha sık olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Dış mekanlarda kışın güneş ışınlarından yararlanmak ve yazın güneşi engellemek için katlamalı raylı tente modelleri son derece iyi bir hizmet sunuyor. Mekanın şekline ve büyüklüğüne göre hazırlanan tente modellerinin kullanım açısından oldukça pratik bir kullanımı da bulunuyor. Raylı tente için önce mekanların ölçüleri alınıyor ve malzeme seçimine karar veriliyor. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı tentelerde yıllarca kullanılabilme garantisi veriliyor. Özellikle kafe ve restoranlar için uzaktan kumandalı sistemler daha çok tercih edildiğinden yapılan raylı tentelerin de uzaktan idare edilebilme özelliğinin olmasına büyük bir önem veriliyor. Kullanılan kumaşın yanmaz ve su geçirmez özellikte olmasın dikkat ediliyor. Mekan içerisinde olası bir yangın durumunda tentelerde bulunan kumaşlar yangın yürümez özelliğine dikkat edilerek seçiliyor.

Raylı Tente Tasarımları ve Faydaları

Hazırlanan raylı tenteler mekan özelliklerine uygun olan tasarımlar şeklinde hazırlanıyor. Birçok bakımdan yüksek standartlara sahip olan tenteler malzeme kalitesi bakımından en iyisi olmasına özen gösteriliyor. Hava koşullarından etkilenmeyen kumaşların tercih edilmesi kar, yağmur gibi doğa olaylarını sızdırmaması yanında güneşin zararlı etkisinden de etkilenmemesi tente modellerine uzun bir ömür veriyor. Kullanım konusunda kolaylığı bulunması ve kolay montaj yapılabilmesi de tasarımların en önemli özellikleri arasında bulunuyor. Tenteler uzaktan kumanda ile idare edilebilir.

Büyük mekanlarda bahar aylarında ve kışın, raylı sistemi sayesinde açılarak güneş ışığının ısısından faydalanma imkanı sunması bu modellerin sıkça tercih edilmesini sağlıyor. Mekanların dış kısımlarını kapatmayacak ve içeriyi karanlık göstermeyecek şekilde dizayn edilmesi de raylı tentelerin önemli özellikleri arasında yer alıyor. Ray özelliği sayesinde açılıp kapanabilen tenteler bulundukları yere sabit bir şekilde yapılıyor. Açılıp kapanma özelliği ise sistem üzerinde bulunan makaralar sayesinde gerçekleşiyor. Mekanın ışıklandırma alt yapısına uygun olarak tasarlandığı için kullanım esnasında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Farklı çeşitlerde ve renklerde hazırlanabilen raylı tente modelleri dekorasyon açısından da şık bir görünüm sunuyor.