Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
heavy shower snow
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
147.120
DOLAR
3.8538
STERLIN
4.8550
EURO
4.1140
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
Beşiktaş Ersan Adem Gülüm transferini...
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Akbabalar videokapanla görüntülendi
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk...
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir...

Kaşmir Şal Modelleri

Isı geçirmeyen yapısından dolayı soğuk kış aylarında sıcacık tutan kaşmir, son yıllarda giyimden ev tekstiline kadar birçok yerde karşımıza çıkıyor.

Kaşmir Şal Modelleri

Isı geçirmeyen yapısından dolayı soğuk kış aylarında sıcacık tutan kaşmir, son yıllarda giyimden ev tekstiline kadar birçok yerde karşımıza çıkıyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:25
7 Okunma
Kaşmir Şal Modelleri

Oldukça narin bir yapıya sahip olduğu için de temizlik açısından diğer kumaş türlerine göre daha çok özen istiyor.

Son yıllarda moda olan kaşmir şal modelleri ise, kış aylarında hemen hemen üstümüzden çıkarmadığımız parçalardan biri. Dolayısıyla kolay eskiyor ve kirlenebiliyor. Kaşmir, narin yapısından dolayı sıcak suda yıkanmaya ve sıkmaya uygun bir ürün değil. Bu yüzden soğuk su dolu bir kabın içinde az bir miktarda sabun veya çamaşır deterjanı ile yıkanması gerekiyor. Fakat kesinlikle sıkılmaması, öylece kurumaya bırakılması oldukça önemli. Islak olan kaşmir kolayca küçülebildiği için yıkamadan sonra kumaşın üst kısmından tutup asmak gerekiyor.

Son yıllarda yalnızca sıcak tutması için değil, aksesuar amaçlı da kullanılan kaşmir şallar pek çok renk ve desen seçeneğine sahip. Yalnızca kadınlar değil, erkekler tarafından da tercih edilen şalların model seçeneklerine göz atmak isterseniz https://www.silkandcashmere.com/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kaşmir şalKaşmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpek Eşarp
İpek Eşarp
En Kaliteli Online Bahis Sitesi Hangisi?
En Kaliteli Online Bahis Sitesi Hangisi?
Matrixbet Güvenilir Mi
Matrixbet Güvenilir Mi
Embriyo Donasyonu, çocuk sahibi olamayanlar için en büyük umut
Embriyo Donasyonu, çocuk sahibi olamayanlar için en büyük umut
Gülaçtı Halı Yıkama
Gülaçtı Halı Yıkama
Billur Halı Yıkama
Billur Halı Yıkama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ