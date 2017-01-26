Oldukça narin bir yapıya sahip olduğu için de temizlik açısından diğer kumaş türlerine göre daha çok özen istiyor.

Son yıllarda moda olan kaşmir şal modelleri ise, kış aylarında hemen hemen üstümüzden çıkarmadığımız parçalardan biri. Dolayısıyla kolay eskiyor ve kirlenebiliyor. Kaşmir, narin yapısından dolayı sıcak suda yıkanmaya ve sıkmaya uygun bir ürün değil. Bu yüzden soğuk su dolu bir kabın içinde az bir miktarda sabun veya çamaşır deterjanı ile yıkanması gerekiyor. Fakat kesinlikle sıkılmaması, öylece kurumaya bırakılması oldukça önemli. Islak olan kaşmir kolayca küçülebildiği için yıkamadan sonra kumaşın üst kısmından tutup asmak gerekiyor.