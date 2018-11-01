Karma Gayrimenkul ile Kentsel Dönüşüm İlişkisi

Çarpık kentleşme başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’nin ortak sorunu. Depremlere dayanıksız evler ve düzensiz sokaklar gelişmekte olan bir ülke için oldukça büyük sorun demek. Yer altı ve yer üstü sistemlerin sağlamlaştırılması ve belirli bir düzene oturtulması ise en kısa vadede gerçekleştirilmesi gereken bir konu. Akgirişim inşaat sektörüne sağladığı yenilikler ile zaten kendinden sıkça söz ettiriyor. Bu kez de kentsel dönüşümü karma gayrimenkul projeleriyle organize etmeyi hedefleyen Akgirişim birçok projesinde ise başarısını çoktan ortaya koydu.

Karma Gayrimenkul Nedir?

Ticaret + Konut, Turizm + Ticaret + Konut olarak sıkça karşımıza çıkan Karma gayrimenkul aslında yaşam alanları içerisinde hizmet bulundurmak olarak açıklanabilir. Örneğin, ticari ya da konut kullanımlı olarak inşa edilen karma gayrimenkullerin içerisinde alışveriş merkezleri, rezidanslar, spor salonları gibi birçok hizmet ve alan bulunabilir. İstanbul gibi sürekli göç alan metropolitan bir kent için karma gayrimenkul projeleri oldukça önemlidir. Trafik problemi, güvenlik endişesi gibi birçok sebepten ötürü karma gayrimenkul projelerine talep patlaması yaşanıyor.

Gayrimenkul sektöründe projelerin sayısının artmasıyla birlikte hayatımıza giren “karma kullanım alanı” kavramını bu şekilde açıklamak mümkün. Ancak, giren “karma kullanım alanı” kısaca yaşam alanları içerisinde ticaret ve hizmeti bulundurmak olarak da tanımlanabilir.

Kentsel Dönüşüm İstanbul ile Karma Gayrimenkullerin İlişkisi

Yukarıda belirtildiği gibi kentsel dönüşümün gerekli olduğu yerlerde yapılacak yeni inşaatların karma gayrimenkullerden oluşması her zaman gündemdedir. İnşaat firması tarafından devletin izin verdiği ölçüde planlanan karma gayrimenkuller ile kentsel dönüşümü en iyi şekilde değerlendirmek mümkün.

Akgirişim’in Karma Gayrimenkul Projeleri Başarıya Koşuyor

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde incelenen Akgirişim karma gayrimenkul projeleri büyük bir başarıyla inşaatı tamamlandı ve kullanıma açıldı. Akbatı Alışveriş Merkezi ve Akmerkez Alışveriş Merkezi olarak örnek verilebilecek karma kullanımlı gayrimenkuller son dönemde oldukça revaçta.

Ticari gayrimenkul ve konut kullanımlı karma gayrimenkuller; içerisinde alışveriş merkezi, rezidans, spor salonu gibi birçok alanı barındırır. Akbatı Alışveriş Merkezi ve Akmerkez Alışveriş Merkezi karma kullanımlı gayrimenkullere girer.

Akbatı Alışveriş Ve Yaşam Tarzı Merkezi

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Tarzı merkezi totalde 243.000 m2 inşaat alanına ve 65.500 m2 net kiralanabilir alandan oluşuyor. Modern dizaynı ile dikkat çeken Akbatı Alıveriş ve Yaşam Tarzı merkezinde 200 prestijli marka, 9 sinema salonu, uluslararası mutfakları sunabilen restoranlar, eğitim alanları ve 3000 araç kapasiteli otopark bulunuyor. İstanbul’da yapılmış en kapsamlı alışveriş ve yaşam tarzı merkezi olmayı hedefleyen Akbatı projesine talep oldukça yoğun.

Akbatı Rezidansları

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Tarzı merkezinin üzerinde yükselen Akbatı Rezidansları 11 ile 21 katlı iki kuleden oluşmaktadır. Yeşil ve mavi kuleler olarak bilinen Akbatı Rezidansları’nda kapalı ve açık yüzme havuzları, sosyal tesisler, 7/24 concierge hizmetleri bulunuyor. 348 rezidans dairesiyle kaliteli ve konforlu bir yaşamı vaat eden Akbatı rezidansları adından hala daha sıkça söz ettirmeyi başarıyor.