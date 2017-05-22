Karasu evleri ve karasu satılık yazlık projeleri son yılların en fazla tercih edilen ve en fazla kar getirisi olan konut projeleri arasında yer almakta. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle gündemden düşmeyen Sakarya’nın Karasu ilçesi değerini oldukça kısa süre içerisinde Büyük oranlarda katlayarak bölge genelinde satışta olan karasu satılık daireleri ile ve yazlık karasu evleri ile yatırımcılarına Büyük kar getirileri elde ettirmeye devam ediyor. Yazlık karasu evleri ve karasu satılık daireleri hem Yaz tatillerinde deniz turizminden sınırsızca faydalanmaya imkan tanımakta hem de oldukça kısa süreler içerisinde değerini katlayarak yatırımcılarına konutlarından büyük kar getirileri elde ettirmeye devam ediyor. Bugün hem yurt genelinde hem de yurtdışında 100 binlerce yatırımcının ve tatilcinin adını duyduğu, bölge genelinde yaşanan gelişmelerden haberdar olduğu Karasu yatırımcıların en gözde bölgeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Marmara bölgesinde yer alan ve pek çok ekonomik çeşitliliğe sahip olan bölge ister turizim özellikleriyle, ister deniziyle isterse konumuyla olsun bugün hem tatilcilerin hem de yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Çünkü hali hazırda ki konumuyla pek çok Büyük ile ve özellikle İstanbul’a oldukça kısa mesafede yer alan bu cennet ilçe son yıllarda ulaşım alanında yaşanan gelişmelerle Büyük avantajlar yakaladı. İstanbul’a sadece 1,5 saat mesafe uzaklıkta bulunan ilçeye ulaşım İstanbul’a yapılan üçüncü köprü Sahil otoyol projesinin tamamlanmasının ardından 1 saat gibi bir mesafe düşecektir. İstanbul’da yaşayan tatilciler ve yatırımcılar için çok büyük bir fırsat sunan bu ulaşım projesinin yanısıra karasu genelinde yer alan kara yollarının otoban bağlantılarının yapılması diğer illerle olan ulaşım mesafelerinide indirgemiştir. Karasu Bugün hem ulaşım avantajlarının hem uygun fiyatların hem de oldukça yakın konumunun vermiş olduğu ayrıcalıkları sonuna kadar değerlendirip Her yıl hizmet verdiği tatilci ve yatırımcı sayısını katlayarak artırmaya devam etmektedir. Hem yurt içinden hem de yurtdışından tatilcilerin akın ettiği bölgede yaz sezonunda nüfusu bugün 700.000’leri aşmaktadır. Turizimden özellikle son yıllarda büyük ekonomik kazançlar sağlayan karasu da ayrıca turizim değerlerinden en iyi şekilde faydalanmayı sağlayacak olan emlak konut sektöründe büyük gelişmeler yaşamaktadır. Karasu 32 evlerde, karasu Yenimahalle’de, karasu yalı mahallesinde, karasu plajı çevresinde ve karasu limanı projesi etrafında oldukça modern yapılaşmayla hayata geçirilen site içi havuzlu konut projeleri hem tatilcilerin hem de yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. Yatırımcıların hem yaz tatillerini en iyi, en eğlenceli ve en verimli şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bu konut projeleri ayrıca Karasu’nun gelişimi ile eşdeğer olarak oldukça kısa süreler içerisinde değerlerini katlayarak yatırımcılarına büyük kazançlar sağlamaktadır. Yatırımcılar bugün Karasu’da tatillerini veya yaşamlarını değerlendirmeyecek olsalar bile Karasu’nun bu oldukça hızlı değer artışına kayıtsız kalamayıp yatırım tercihlerini karasu evlerinden yana kullanmaktadır.

Bölgenin önde gelen inşaat şirketi olan Ekşioğlu inşaatta yatırımcılardan gelen bu talebi en iyi şekilde karşılamak, karasuya olan yatırımları hızlandırmak Ve yatırımcıların en iyi imkanlarla konum sahibi olmasına fırsat tanımak amacıyla sürekli olarak yeniliklere imza atmaktadır. Ekşioğlu karasu inşaat son olarak hayata geçirdiği 40 ay sıfır faiz senetli ödeme seçeneği ile yatırımcılara çok büyük bir fırsat sundu. Daire bedelinin yüzde 25’ini peşinat olarak alan ekşioğlu inşaat ödemenin kalan kısmını ise tam 24 ay sıfır faiz senet seçeneği ile taksitlendirme yapmaktadır.

Faizsiz konut sahibi olmanın en ayrıcalıklı yolunu yatırımcılarına sunan Ekşioğlu inşaatın bu muhteşem ödeme kampanyasından yararlanıp Karasu’da bu kampanya sonlanmadan yatırımınızı gerçekleştirmek için vakit kaybetmeden Ekşioğlu inşaatın tüm projeleri hakkında detaylı bilgi edinip ayrıca hafta sonları İstanbul genelinden düzenlenen ücretsiz karasu turlarına servis kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ücretsiz karasu servisleri eşliğinde ulaşım sağlayabileceğiniz ekşioğlu inşaat satış ofisine ayrıca kendi imkanlarınızla ulaşım sağlamak için firmanın Google earth üzerinden konumuna ulaşıp haftanın her günü Ekşioğlu inşaatı ziyaret edin birbirinden farklı konut projelerini yerlerinde görüp değerlendirebilirsiniz.