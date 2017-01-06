Karasu ister konut yatırımları için isterse turizim faaliyetleri açısından olsun ülkemizin en popüler bölgelerinden birisidir. Karadeniz'e kıyısı olan ve Sakarya'ya bağlı olan bu güzel ilçe satılık karasu evleri ile ve karasu satılık yazlık projeleriyle binlerce yatırımcının yatırım araçları arasında yerini çoktan almıştır. Karasu satılık daire leri, karasu satılık arsaları ve satılık karasu evleri günümüzün karlı yatırım araçları konumuna gelmiştir. Karasu şu gün geldiği konumun ve değerin farkında olan bir bölgedir. Bölgenin emlak konut alanında geldiği konum günümüzde karasu ve Çevresinde pekçok inşaat firmasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. www.eksioglukarasuyazlik.com sitesinden detayları inceleyebilirsiniz.

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Karasu genelinde faaliyetlerini devam ettiren tüm bu inşaat firmaları Karasu'nun değerlenmeye başlamasıyla projeleri artırmıştır . Çünkü Karasu'nun değer kazanması bölgedeki konut fiyatlarını sadece birkaç yıl içinde bile %50 oranında artırmış Buda yatırımcılarına büyük bir kar sağlamıştır. Durum böyleyken binlerce konut yatırımcısı da birikimlerini değerlendirmek üzere günümüzde karasudaki konut projelerine Büyük bir talep göstermeye başlamışlardır. Bölgedeki inşaat firmaları da hem yatırımcılardan gelen bu talepleri karşılamak hem de daha fazla yatırımcıya hitap etmek amacıyla Karasu'da onlarca farklı karasuda satılık yazlık ve karasu satılık ev projesi inşa etmişlerdir. Karasu artan değeri ile konut yatırımcılar tarafından büyük bir ilgi görürken bölge bünyesindeki doğal güzellikler, deniz turizmi ve turizim faaliyetleriyle binlerce turizimcinin ve ziyaretçinin de akımına uğramaktadır. Karadenizin bu cennet güzellikteki ilçesi 24 kilometrelik sahil şeridi, termal kumları, Plajları ve sahiliyle yaz döneminde 100 binlerce turist ağarlayan turizimcilere mükemmel bir tatil fırsatı yaşatan bir yerdir.

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Karasu'nun günümüzde turizim değerleri açısından bu kadar tercih edilmesinin nedenlerinden biri de bölgenin bulunduğu konumdur. Konum itibari ile özellikle İstanbul'a çok yakın mesafede bulunan bu güzel ilçe aynı zamanda Ankara, Bursa, eskişehir Kocaeli gibi büyük şehirlere de çok yakın mesafede yer alıp bir çok ile en yakın tatil merkezi konumundadır. Yaz sezonunda tatilini yollarda harcamak istemeyen binlerce turist sadece yakın konumundan dolayı bile karasuyu tercih etmeye başlamışlardır. Bölgenin ulaşım alanındaki gelişmeleri de bu tercih edilebilirliği artırmıştır. Çünkü karasuya kara yoluyla yapılan ulaşımlar çeşitlendirilmiş, Bölge genelindeki tüm yollar neredeyse otobanlara bağlı bir konuma getirilmiştir. Karasu'da turizim faaliyetlerini etkileyen bir diğer unsur da bölgedeki turizim faaliyetlerinin ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını oranla oldukça ucuz olmasıdır. Akdeniz ve Ege kıyılarımızın güzelliği tartışılmaz niteliktedir. Yaz sezonunda 100 binlerce kişinin akın ettiği Ege ve Akdeniz kıyıları deniz turizmi açısından oldukça pahalı sayılabilecek niteliktedir. Ancak Karasu'da turizim faaliyetleri oldukça uygun bir fiyata yapılabilmektedir. Karasu'da turizimciler açısından değerlendirilebilecek pek çok alan ve tesis bulunmaktadır. Şehirde gece ve gündüz eğlencelerinin düzenlendiği çok sayıda eğlence mekanı, lunapark, Aquapark, alışveriş dükkanları, yeme içme yerleri, Çok sayıda turistik tesis, otel ve pansiyon yer almaktadır. Karasu evleri sizlerin beğenisine göre farklı projlerle beğeniye sunuluyor karasu satılık daire almak isteyenler bölgeyi inceliyor Turizimciler açısından tüm imkanların var olduğu Karasu'da yukarıdaki tüm bu turizim faaliyetleri oldukça ucuz bir fiyata mal olmaktadır. Karasu'da konaklama olanağı içinde çok sayıda karasu denize sıfır otelleri, pansiyonları, apartları ve bunun yanısıra yatırımcılar tarafından turizimcilere kiralanan karasu kiralık yazlık ve daire seçenekleri yer almaktadır.

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