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Karasu Evleri Ve Karasu Satılık Yazlık Daireler

Karasu satılık yazlık ları ve satılık karasu evleri günümüzün ikinci konut anlayışını büyük ölçüde değiştirmeye başlamıştır. Karasudaki satılık daireler ve karasu satılık evleri günümüzde sadece turizim faaliyetlerine değerlendirmek için değil yatırım amaçlı da edinilmeye başlanmıştır. Günümüzün en karlı yatırım araçlarından biri haline gelen ve elde ettiği değerle en çok yatırımcı çeken bölgelerden biri haline gelen karasu günümüzde Türkiye genelinden herkesimden yatırımcıyı bünyesinde ağarlamaya başlamıştır.

07 Ocak 2017 Cumartesi 13:17
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Karasu Evleri Ve Karasu Satılık Yazlık Daireler

 Karasu satılık yazlık ları ve satılık karasu evleri günümüzün ikinci konut anlayışını büyük ölçüde değiştirmeye başlamıştır. Karasudaki satılık daireler ve karasu satılık evleri günümüzde sadece turizim faaliyetlerine değerlendirmek için değil yatırım amaçlı da edinilmeye başlanmıştır. Günümüzün en karlı yatırım araçlarından biri haline gelen ve elde ettiği değerle en çok yatırımcı çeken bölgelerden biri haline gelen karasu günümüzde Türkiye genelinden herkesimden yatırımcıyı bünyesinde ağarlamaya başlamıştır. Bölge sadece yerli yatırımcıların değil yabancı yatırımcıların da talep gösterdiği Bir bölge haline gelmiştir. Karasu satılık daire Karasu'da satılık konutlar, arsalar, araziler ve satılık karasu evleri sadece birkaç yıl içinde aldığı bu değerle günümüzün en hızlı değer kazanan bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu güzel karadeniz ilçesi son yıllarda büyük gelişmelere evsahipliği yapmaya başlamıştır. Karasu şuan tarihinin en büyük ulaşım, Sanayi ve turizm Yatırımlarını yaşamaktadır. Karasu'da bilindiği gibi şu anda devam eden ve yakın bir zaman içerisinde tamamlanıp işletilmeye başlanacak olan karasu limanı projesi yaramaktadır. Hem denizyolu ulaşımı hem de ihracat faaliyetleri açısından oldukça önemli bir proje ve yatırım olarak nitelendirilen karasu limanı tamamlandığında karasudaki ihracat faaliyetleri büyük ölçüde artacak bunun yanısıra bir çok yatırımcı karasuya yönelecektir.

KARASU YAZLIK

Karasu Evleri ve projeleer  Liman projesinin Karasu'da hayata geçecek olması bölge doğrudan veya dolaylı yollarla pek çok katkı sağlamıştır. Karasu limanının varlığı ve yakında faaliyete geçecek olması karasudaki yatırımları şimdiden hızlandırmıştır. Bilindiği gibi dünya devi BMC şirketi 2016 yılı içerisinde Karasu'da fabrika açmak için faaliyet ve çalışmalara başlamıştı. Savunma sanayi üzerine kurulacak olan ve ağır sanayi ürünlerinin üretileceği belirtilen fabrika projesinin Karasu'da hayata geçecek olmasının en büyük sebebi karasu limanının varlığıdır. Çünkü Karasu'da üretilecek ağır sanayi ürünlerinin ihracatı direkt olarak karasu limanı üzerinden gerçekleştirilecektir. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçecek olan fabrika projesi ayrıca karasu genelinde binlerce kişiye de istihdam sağlayacaktır. Karasu'da ulaşım alanında karasu limanının yanında limanın tamamlayıcısı olarak gösterilen ve Karasu'da üretilen ürünlerin iç bölgelere taşımacılığının yapılacağı aynı zamanda iç bölgede üretilen ürünlerin de demir yolu ile karasuya getirilip ihracatının karasu limanı üzerinden yapılmasını sağlayacak olan batı Karadeniz demiryolu Projesi yer almaktadır. Batı Karadeniz'in büyük Sanayi ve liman projelerini kapsayacak olan demiryolu projesi için çalışmalara çoktan başlamıştır. Karasu'da hayata geçecek olan bu projeler karasuya olan yatırımları hızlandıracak ve Karasu'nun önümüzdeki yılı içerisinde daha çok yatırımcı çekip daha büyük projelere evsahipliği yapıp daha Çok gelişip değerlenmesine olanak sağlayacaktır.

KARASUDA SATILIK YAZLIK FIRSATLARI

Karasu'da ikinci konut anlayışının değişmesine neden olan tüm bu gelişmeler Karasu'da emlak konut platformunda büyük gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Satılık Karasu'da evlerinin ve Sakarya karasudaki satılık dairelerin Karasu'da sadece turizim faaliyetlerini değerlendirme amacı ile alınmasının yanında günümüzde en fazla aldığı değerle yatırım amacıyla edinilmeye başlanmıştır. Karasu'da şu anda satışta olan onlarca konut projesi bulunmaktadır. Sahibinden olarak satışa çıkan ekşioğlu inşaat karasu evleri ne ve karasda satılık yazlık larını değerlendirip projeleri yerlerinde görüp değerlendirmek ve fikir sahibi olmak için hafta sonları İstanbul Anadolu ve avrupa yakası ndan ücretsiz olarak düzenlenen karasu turlarına katılım sağlamak için  www.yazlikkarasuevleri.com  0 212 503 48 83 numaralı telefonlardan bizleri arayıp ücretsiz servis rezervasyonunuzu yaptırıp aynı zamanda projeler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Artan değeri ile karasu önümüzdeki yıllarda şu anki fiyatlarını büyük ölçüde artıracak ve değerlenecektir. Konutlar hazır günümüz piyasa koşullarına göre oldukça ucuz ve uygun sayılabilecek nitelikte iken karasudaki yatırım fırsatlarını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü bölgedeki tüm konutların, arsa ve araziler sadece birkaç yıl sonra şu günkü değerinin artıracağı öngörülmektedir.

Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Karasu Evleri Ve Karasu Satılık Yazlık Dairelerönce Vatan

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