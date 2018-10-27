Kapıda Ödeme Alışveriş BOLmarka.com

SSL sertifikası güvenliği ile ister kredi kartı ya da ön ödemeli kartla içiniz rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Günümüzde bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda maalesef referanslar pek iyi sonuç vermemekte fakat bu siteden ister kapıda nakit ister kredi kartı ile içiniz rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

2010 yılından itibaren internet’de binlerce müşterilerine ürün gönderimi sağlayarak en az memnuniyetsizlik yaşamış olan alışveriş sitesi hem piyasada müşterileri ile 7/24 whatsApp destek hattı ile bilgi veren hemde 0850 telefon numarası ile mesai saatlerinde iletişime geçebileceğiniz bir alt yapıya sahiptir.

Sipariş oluşturduğunuzda zaten size ulaşmaktalar ve adresinizi ve onayınızı iletmekteler.

Sms ile hem sipariş kodunuz size ulaşır ve siparişiniz kargoya çıktıktan sonra tekrar bilgi almaktasınız yani kargonuz ile ilgili sürekli bilgilendirilmektesiniz.

Tüm ürünlerde kapıda ödeme fırsatını kaçırmayın.

Siteyi ziyaret etmek için aşağıdaki linke tıklayın;

https://www.bolmarka.com

Keyifli alışverişler!