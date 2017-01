Kapalı ve Sade Gelinlik Modelleri

Bu sebepledir ki gelinlik tercihleri daima en güzelini ve en zarif duracak olanını seçmeye yönelik olmaktadır. Ancak gelinlik seçiminde birçok konuda yanlış bilinen yargılar bulunmaktadır. Her şeyden önemlisi alacağınız gelinliğin mutlaka özenle dikilmiş olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Bir gelinliğin sade olması demek her zaman için pırıltıdan ya da taş süslemelerinden arındırılmış olması demek değildir. Bir gelinlikte sadelikten kasıt abartı unsurların gelinliğin her yanına dağıtılmamış olması demektir. Gelinlik seçerken kumaşın da kalitesi son derece önemlidir. Tesettürlü bayanlar için hazırlanmış kapalı ve sade gelinlik modellerindeki yılın modasını da inceleyeceğiz.

Her şeyden önemlisi bu kumaşın çok ağır bir kumaş olmamasına özen gösterin. Çünkü gelinlik kendi başına ağır bir üründür. Üstüne bir de çeşitli parlak boncuklar ve pullar da eklenince hareket kabiliyetiniz bir hayli kısıtlanabilir. Eğer evleniyorsanız ve bir gelinlik seçmeye karar verdiyseniz seçeceğiniz modelde Fransız dantelinin kullanımına özen göstermeniz sizi daha zarif gösterecektir. Kendi düğününüzde ışıldayan bir zarif bir gelin olmak seçimini yapacağınız gelinliğe bağlı olacaktır. Kapalı ve sade bir gelinlik modeli düşünüyorsanız çok fazla kabarık olmayan tarzda bir gelinlik seçebilirsiniz. Ancak kabarık olmayan bir gelinlik düşünüyorsanız üst işlemelerinin profesyonel bir işçilikten çıkmış olmasına özen göstermelisiniz. Her zaman için bir tarafın eksikliğini başka bir yerden kapatmak sizi hem sade hem de şık gösterecektir.

Gelinlik Modelleri ve Zarafet

Yeni evlenecek olan genç kızların gelinlik seçiminde her zaman için zarif görünmeleri önemli bir husustur. Kabarık ya da sade bir gelinlik olsun hiç fark etmeksizin hepsi doğru seçim yapıldığında insanlar üzerinde aynı etkiyi bırakacaktır. Kısa boylu hanımlar eğer kapalı ve sade bir gelinlik düşünüyorlarsa fırfırlı etekleri olan ve çok hareketli olan gelinlik modelleri yerine biraz daha düz etekleri olan genlikleri tercih edebilirler. Sade modeller içerisinde iki parçalı olan gelinlikler de son derece hoş durmaktadır. Gelinlik için kafanızda bir modele karar vermediyseniz kolları dökümlü inen ve sizlere peri kızı imajını kazandıracak olan modeller son derece şık durmaktadır.

Kapalı Gelinlik Modelleri