Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86296
ALTIN
147.060
DOLAR
3.7820
STERLIN
4.7538
EURO
4.0821
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Kaliteli Broşürler İçin Elma Matbaa

Elma matbaa broşür basımı ile el ilanlarınızın kalitesini artırıcı ve dikkat çekici unsurları bünyesinde barındırır.

Kaliteli Broşürler İçin Elma Matbaa

Elma matbaa broşür basımı ile el ilanlarınızın kalitesini artırıcı ve dikkat çekici unsurları bünyesinde barındırır.

31 Ocak 2017 Salı 17:46
11 Okunma
Kaliteli Broşürler İçin Elma Matbaa

Baskı kalitesinde İstanbul’un en iyi firması olan Elma Matbaa broşür basımı ile müşteri memnuniyetinde artış gösteriyor. Üretimlerinde oldukça titiz davranan firma, ürünlerini son teknoloji makineler ile hizmete sokarken çalışan elemanların uzmanlığı ve güler yüzlü olmaları da işleri daha profesyonelleştiriyor. 21 yıllık tecrübe, hizmette kusursuzluğa ulaşmalarını sağlamıştır. Özellikle müşteri memnuniyetindeki önemsemeleri, uygun fiyat aralığına sahip olmaları ile gözüküyor.

El İlanı ve Broşürler Artık Dikkat Çekici

Elma matbaa broşür basımı ile el ilanlarınızın kalitesini artırıcı ve dikkat çekici unsurları bünyesinde barındırır. Broşürler, bir ürünün ya da firmanın reklamı için büyük önem taşır. Firmanızın ve ürününüzün reklamını kaliteli boyutlara taşımak için mutlaka iyi matbaadan çıkmış broşürleri tercih etmek istersiniz. Kalitenin yanında da el yakmayan ücretler müşterinin hakkıdır. Tüm bu düşüncelerinizin faaliyete geçeceği merkez elma matbaa olacak.

Broşürler ve Çeşitleri

Renk, desen, boyut ve yazı ağırlığı müşterilerin ilgi ve beğenisine bırakılarak örnek çalışmalar takdim edilir. Dileyen örnek çalışmalardan seçebilir, dileyen ise kendi tasarımını broşürlere bastırabilir. Broşür basımı için gerekli son teknoloji makineler sayesinde kusursuz baskılar memnuniyet kazandırır. Dikey ve yatay olarak sayfa yönünü tercih edebilir, kaç sayfa olacağına karar verebilir, yazı şekli ve kapakta kullanılacak resimleri kendi tasarımlarınız ile buluşturabilirsiniz. Yapılan her iş mutlaka kaliteli işler ile sonuçlanacağı için içiniz rahat bir şekilde broşür baskınızı teslim alabilirsiniz.

Teslimat ve Titizlik

Elma matbaa bünyesinde basımı olan her ürün müşterilerine zamanında iletimi yapılmıştır. Ekstrem durumlar söz konusu olmadığında, örneğin karar verilmiş bir broşür basımı işinde müşteri farklı desen ve tasarım için değişim istiyorsa teslimat günü de değişiklik gösterecektir. Teslimatlar da sıkıntı çıkarmayan kargolar ve gerek elden teslimler ile ürüne zarar verimine izin verilmez. Broşürlerin ve diğer baskıların renkleri birbirine geçmemesi, renk akması ve kullanılan esas malzeme olan kağıtların zarar görmemesi için elma matbaa tüm titizliği gösterir. Yine olası zor koşullarda eğer teslimatta sıkıntı yaşanıyorsa bu elma matbaa bünyesince çözüme mutlaka ulaştırılır. Çünkü müşteri her zaman haklıdır ve en iyi hizmete layıktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Broşür BasımıElma Matbaa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Uygun Gecelik Modelleri
En Uygun Gecelik Modelleri
İzmir Araç Kiralama Artıları Nelerdir?
İzmir Araç Kiralama Artıları Nelerdir?
Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler
Uzmanından Mama Seçimi Sırasında Tavsiyeler
Sevgililer Gününe Özel Kar Küresi Modelleri
Sevgililer Gününe Özel Kar Küresi Modelleri
Çekilişlerin ve Çekiliş Sonuçlarının Noktası Çekilişler Dünyası
Çekilişlerin ve Çekiliş Sonuçlarının Noktası Çekilişler Dünyası
7/24 İphone Teknik Servis Hizmeti
7/24 İphone Teknik Servis Hizmeti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ