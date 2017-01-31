Kaliteli Broşürler İçin Elma Matbaa

Baskı kalitesinde İstanbul’un en iyi firması olan Elma Matbaa broşür basımı ile müşteri memnuniyetinde artış gösteriyor. Üretimlerinde oldukça titiz davranan firma, ürünlerini son teknoloji makineler ile hizmete sokarken çalışan elemanların uzmanlığı ve güler yüzlü olmaları da işleri daha profesyonelleştiriyor. 21 yıllık tecrübe, hizmette kusursuzluğa ulaşmalarını sağlamıştır. Özellikle müşteri memnuniyetindeki önemsemeleri, uygun fiyat aralığına sahip olmaları ile gözüküyor.

El İlanı ve Broşürler Artık Dikkat Çekici

Elma matbaa broşür basımı ile el ilanlarınızın kalitesini artırıcı ve dikkat çekici unsurları bünyesinde barındırır. Broşürler, bir ürünün ya da firmanın reklamı için büyük önem taşır. Firmanızın ve ürününüzün reklamını kaliteli boyutlara taşımak için mutlaka iyi matbaadan çıkmış broşürleri tercih etmek istersiniz. Kalitenin yanında da el yakmayan ücretler müşterinin hakkıdır. Tüm bu düşüncelerinizin faaliyete geçeceği merkez elma matbaa olacak.

Broşürler ve Çeşitleri

Renk, desen, boyut ve yazı ağırlığı müşterilerin ilgi ve beğenisine bırakılarak örnek çalışmalar takdim edilir. Dileyen örnek çalışmalardan seçebilir, dileyen ise kendi tasarımını broşürlere bastırabilir. Broşür basımı için gerekli son teknoloji makineler sayesinde kusursuz baskılar memnuniyet kazandırır. Dikey ve yatay olarak sayfa yönünü tercih edebilir, kaç sayfa olacağına karar verebilir, yazı şekli ve kapakta kullanılacak resimleri kendi tasarımlarınız ile buluşturabilirsiniz. Yapılan her iş mutlaka kaliteli işler ile sonuçlanacağı için içiniz rahat bir şekilde broşür baskınızı teslim alabilirsiniz.

Teslimat ve Titizlik

Elma matbaa bünyesinde basımı olan her ürün müşterilerine zamanında iletimi yapılmıştır. Ekstrem durumlar söz konusu olmadığında, örneğin karar verilmiş bir broşür basımı işinde müşteri farklı desen ve tasarım için değişim istiyorsa teslimat günü de değişiklik gösterecektir. Teslimatlar da sıkıntı çıkarmayan kargolar ve gerek elden teslimler ile ürüne zarar verimine izin verilmez. Broşürlerin ve diğer baskıların renkleri birbirine geçmemesi, renk akması ve kullanılan esas malzeme olan kağıtların zarar görmemesi için elma matbaa tüm titizliği gösterir. Yine olası zor koşullarda eğer teslimatta sıkıntı yaşanıyorsa bu elma matbaa bünyesince çözüme mutlaka ulaştırılır. Çünkü müşteri her zaman haklıdır ve en iyi hizmete layıktır.