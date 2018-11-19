Kadınlara Özel Platform

Sadece bilgi paylaşımı yapmak maksadı ile kurmuş olduğumuz https://www.qkadin.com sitemiz, ülkemizin en beğenilen ve en çok üyesi olan kadın portalı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Sitemizdeki tüm hizmetler tamamen ücretsiz olup, kadınlarımızın en çok merak ettiği konulara en hızlı ve doğru bir biçimde ulaşmalarını sağlamaktayız. Site olarak, tüm bilgi ve makalelere ana kaynaklarından ulaşıp, tarafsız ve yorum eklemeden yayınlamaktayız. Amacımız ihtiyacınız olan bilgilere kulaktan dolma değil, bilimsel içeriklerle ulaşmanızdır. Sitemizi sizlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda devamlı olarak yenilemekteyiz.

Site İçeriği

Sitemizin içeriği 8 ana bölümden oluşmaktadır. Aşk ve ilişkiler bölümümüzde; erkeğinizi elde tutma yöntemleri, erkeklerin kadınlarda önem verdiği özellikler, ilişkinin sağlamlaştırılması ve güven arttırma metotları ile evlilikte güvenin yeniden kazanma yolları gibi sürekli olarak ihtiyaç duyulacak konuları yayınlamaktayız.

Cinsellik bölümümüzde cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların açıklanması ve tedavi yöntemleri, ilk cinsel deneyim ve cinsel isteksizliğin giderilmesi için önerilen konular bulunmaktadır. Ev için gerekli olan tüm dekorasyon konuları ile püf noktalarına dekorasyon bölümümüzden ulaşılabilmektedir. Kadınların çoğunun hoşuna gidecek ve ticaretlerini yapabilecekleri model ve örneklerin bulunduğu el işi bölümümüz de çok talep görmektedir.

Cilt bakımı, kozmetik ürünleri, maske tarifleri ve saç modelleri gibi bir çok faydalı bilgiyi, güzellik bölümümüzde paylaşmaktayız. Çocuk, diyet ve gebelik gibi konulara sağlık, yeni trendlere moda, özellikle ev işlerinde çok yararı olacak konulara faydalı bilgiler bölümümüzden ulaşılabilmektedir.

Diğer Hususlar

Sitemizdeki tüm konulara daha kısa sürede ulaşabilmeniz için, kategoriler bölünü oluşturduk ve bu bölümü yayınladığımız bilgiler doğrultusunda sürekli güncellemekteyiz. Sitemize her türlü konuda ve reklam vermek için iletişim bölümümüzdeki formu doldurarak ulaşabilirsiniz. Soru ve sorunlarınızı bize ilettiğinizde, gerekli cevaplara ulaşarak en kısa sürede size geri dönüş yapmaktayız. Sitemiz ayrıca tüm sosyal medya hesaplarından da takip edilebilmektedir.