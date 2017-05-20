Erkekler kadar en az bayanlarında günlük hayatlarında kullandıkları ceket modelleri sitemizde yer alıyor. Rahatlığın sembolü haline gelen ceket modelleri ile gözleri üzerinize çekmeniz mümkün. Geniş kadın ceket portföyümüz arasından gözde ürünleri seçerek uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birbirinden şık ve modern görüntüye sahip olan ceketleri iş yaşamınızda ve özel günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şık Ceket Kombinleri
Farklı parçalarla eşsiz kombinler yaparak ofis ortamında ve yaşam alanlarınızda rahatlıkla giyinebilirsiniz. Kadın ceket modellerimiz canlı ve soft renklerden oluşmaktadır. Dilvin markasının ceketleri iddialı ve sade yapıda tasarlanmıştır. Uzun ve kısa ceket modellerimiz, hafif, ağır kumaş formlarından yumuşak doku yapısına sahip olarak tasarlanmıştır.
Yumuşak Dokulu Ceketler
Rahatlığı ile dikkat çeken ceketler iddialı görünümün de sembolü haline gelmiştir. Modern ceketleri farklı parçalarla tamamlayarak her alanda rahat şekilde kullanmanız da mümkün. Kullanışlı kadın ceketleri şık yapıları ile de dikkat çekmektedir. Kot, şifon, keten, kadife kumaşlardan tasarlanan ceket modellerimiz ve daha fazlası www.dilvin.com.tr adresinde alıcılarını beklemektedir.
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