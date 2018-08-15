Kaçırılmayacak Kurban Bayramı İndirimleri

Kurban bayramı İslam dininde oldukça önemli bir yeri olan kurban ritüelinin yerine getirildiği bir bayramdır. Tüm Müslümanlar için heyecanla beklenen bir gün oldu söylenebilecek kurban bayramı Müslümanların küslüklerinin son bulduğu, uzun zamandır görmedikleri yakınlarını görme fırsatı buldukları, başkalarına yardım etmenin hazzına varıp, insan olmanın güzellikleriyle bir kez daha tanıştıkları kutsal günlerden bir tanesidir.

Kurbanın Kelime Anlamı

Kurban pek çok kişi tarafından hayvan kesip Allah'a adamak olarak algılansa da aslında sözcük anlamı bu değildir. Kurbanın kelime anlamı yalnızca 'Allah'a adamak'tır. Kurban sözcüğü adanacak şeyin niteliğine ya da niceliğine değinmemektedir. Uzun yıllar çocuk sahibi olamayan Hz. Meryem'in annesi kendisine bir çocuk verirse onu Allah'a adayacağını söylemiştir. Allah Hz. Meryem'in annesinin adağını, Hz. Meryem'in canını alarak değil, Hz. Meryem'e Hz. İsa'nın annesi olma şerefini bahşederek kabul etmiştir. Hz. Meryem'in ömrü Allah'a adanmış bir ömürdür. Fakat bu adanma hali ölüm şeklinde gerçekleşmemiştir.

Kurban Bayramı Nedir?

Hz. İbrahim uzun yıllar geçmesine rağmen bir evlat sahibi olamıyordu. Bir evlat sahibi olmayı her şeyden çok isteyen Hz. İbrahim bu dileğinin gerçekleşmesi için bir adak adadı ve kendisine bir erkek evlat nasip edilecek olursa, bu evladı Allah'a kurban etmekten çekinmeyeceğini söyledi. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişken Allah Hz. İbrahim'e bir erkek evlat nasip etti. Adına İsmail konulan bu erkek evlat oldukça itaatkar, temiz kalpli iyi niyetli ve yumuşak başlı bir evlat olmasıyla tanınırdı. Söz dinler, büyüklerini sayar, Allah sevgisiyle dolup taşardı.

Hz. İsmail'in Yerine Gönderilen Koç

Hz İbrahim’in erkek evladı Hz. İsmail aradan geçen zaman içinde büyüdü ve Hz İbrahim ile beraber dağ bayır gezmeye, tanınan bilinen sevilen bir genç olamaya başladı. Aradan geçen yıllar içinde adağını unutan Hz. İbrahim günün birinde rüyasında kendini oğlu Hz. İsmail'i boğazlarken gördü. Ertesi gün yine oğlu Hz. İsmail'le birlikte bir dağ gezintisi yaptılar. Hz. İbrahim oğluna gördüğü rüyadan ve zamanında adadığı adaktan söz etti. Allah sevgisiyle dolup taşan Hz. İsmail, babasından duydukları üzerine, Allah kendisine ne emretmişse onu yapmasını, sabır gösterip katlanacağını söyledi.

Hz İbrahim, oğlunu bir taşa yatırdı ve boğazını kesmek üzere bıçağına davrandı. Tam bu sırada Allah Hz. İbrahim'e Hz. İsmail'in yerine bir koç gönderi. Evladı yerine bu kesmesini buyurdu. Böylece Müslümanlara kurban bayramı müjdelenmiş oldu.

Günümüzde Kurban Bayramı

Kurban bayramı, günümüzde, özellikle büyük şehirlerde ikamet eden kişiler için gerçek anlamını yitirmiş ve iyi bir tatil yapma fırsatı olarak algılanmaya başlamıştır. Aile ziyaretleri, uzun zamandır görüşülmeyen dost ve akrabalarla görüşmek, ihtiyacı olan kişilere yardım etmek gibi kurban bayramına gerçek bir bayram niteliği kazandıran pek çok ritüel yerini Akdeniz'de ve Ege'de gerçekleştirilen yaz tatillerine terk etmiştir.

Kurban Kesmek Farz mı?

Veganlık ve vejetaryenlik gibi alternatif beslenme ve yaşam prensiplerinin yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok kişi kurban ibadetinin kurban keserek gerçekleştirilmesinin farz olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. Din alimleri kurban ibadetinin kurban kesmekten başka bir alternatifinin olmadığını söylemektedir. Fakat bazı din alimleri yaygın kanaatinin aksine kurban ibadetinin nakdi yardım yaparak da gerçekleştirilebileceğinden bahsetmektedir.

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