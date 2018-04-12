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Jakuzi Ölçüleri Nasıl Belirlenmeli?

Jakuzi ölçülerine karar verirken pek çok etkeni bir arada düşünmekte fayda vardır. İşte jakuzi ölçülerine karar verirken göz önünde bulundurmanız gerekenler...

Jakuzi Ölçüleri Nasıl Belirlenmeli?

Jakuzi ölçülerine karar verirken pek çok etkeni bir arada düşünmekte fayda vardır. İşte jakuzi ölçülerine karar verirken göz önünde bulundurmanız gerekenler...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:29
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Jakuzi Ölçüleri Nasıl Belirlenmeli?

Jakuzi, evlerinde rahatlamak isteyenler için oldukça konforlu banyo araçlarıdır. Gelişen teknoloji ve alım gücünün artması gibi sebeplerle, hemen hemen herkes banyosu için uygun bir jakuzi satın alabilir. Ancak jakuzi satın alırken hangi ölçülerde satın alınacağına karar vermek oldukça önemlidir. Jakuzi ölçülerine karar verirken pek çok etkeni bir arada düşünmekte fayda vardır. İşte jakuzi ölçülerine karar verirken göz önünde bulundurmanız gerekenler...

Ev Mimarisi ve Banyo Alanı

Jakuzi satın almak istediğinizde göz önünde bulundurmanız gereken en önemli unsur, banyonuzun ya da yatak odanızın boyutlarıdır. Çünkü her evin mimarisi aynı olmadığı gibi banyoların ya da yatak odalarının alanı da aynı değildir. Bu yüzden öncelikle banyonuzun şeklini göz önünde bulundurmalı, küçük ve dar ya da geniş ve ferah olmasına göre jakuzi modeli tercih etmelisiniz.

Jakuzi ölçüleri için karar verirken lavabo ve benzer unsurların konumunu dikkate almalısınız. Bu unsurların konumuna göre kalan boş alanı değerlendirin. Yine bu etkenleri düşünerek oval ya da düz jakuzi modellerinden birini tercih edebilir ve ölçülerini netleştirebilirsiniz.

Bunların yanında geniş ve ferah bir yatak odasına sahipseniz, çift kişilik jakuzi modelleri de tercih edilebilir. Bu jakuziler birden çok kişinin keyifli vakit geçirebileceği kadar geniş modellerdir ve yine pek çok ölçü seçeneği yer almaktadır. Bu sayede geniş ve ferah yatak odanızda yine geniş jakuzinizin keyfini, ister sevdikleriniz ile isterseniz de tek başınıza çıkarabilirsiniz.

Jakuzi Modeline Göre Faklı Ölçüler

Jakuzi ölçüleri, jakuzi modellerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, oval jakuzi modellerinde 110x110 cm, 130x130 cm, 140x140 cm gibi ölçüler bulunmaktadır. Bunun yanında köşeli, dikdörtgen ya da düz jakuzi olarak adlandırılan modellerin ise; 190x90 cm, 190x80 cm, 180x100 cm gibi ölçüleri vardır. Yani jakuzi ölçülerine karar verirken modellerin sahip olduğu ölçü yelpazesini incelemekte de yarar vardır.

Jakuzi ölçülerini sınırlayacak çok fazla unsur yoktur. Sizi sınırlayacak en önemli unsur alanınız olacaktır. Bunun dışında jakuzi için ideal ölçü gibi bir durumdan söz etmek pek doğru değildir. Burada önemli olan sizin tercih ettiğiniz jakuzi sistemidir. Siz de evinize değer katacak jakuzi modellerinden birini satın almak isterseniz jakuzi fiyatlarını inceleyebilir, sizin için en uygun olanını tercih edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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