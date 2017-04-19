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İzmir’den Aktarmasız Uçuşlar Artıyor

İzmir’den, İstanbul ya da farklı bir şehir aktarması olmaksızın uçulabilecek sayısız destinasyon bulunuyor..

İzmir’den Aktarmasız Uçuşlar Artıyor

İzmir’den, İstanbul ya da farklı bir şehir aktarması olmaksızın uçulabilecek sayısız destinasyon bulunuyor..

19 Nisan 2017 Çarşamba 13:17
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İzmir’den Aktarmasız Uçuşlar Artıyor

Türkiye’nin İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları’ndan sonra en çok yolcu kullanımına sahip havalimanı özelliğinde olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye’den yurt dışına açılan önemli kapılardan birisi olmasının yanı sıra Türkiye içi uçuş ağıyla da gıpta ettiren sayıda yolcu ve uçağa hizmet veriyor.

Elbette İzmir’den en çok uçulan noktaların başında İstanbul geliyor. İzmir İstanbul uçak bileti alan yolcular, Atatürk Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı’na Türk Hava Yolları, Atlas Global, Onur Air, Pegasus Hava Yolları, Anadolu Jet, Bora Jet ve Sun Express ile çok kısa sürede ulaşabiliyor. Bununla beraber İstanbul aktarmalı olarak tüm dünyaya seferler sağlanıyor.

İzmir’den, İstanbul ya da farklı bir şehir aktarması olmaksızın uçulabilecek sayısız destinasyon bulunuyor. İstanbul’dan sonra, Ankara, Adana, Antalya, Kayseri, Konya Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabon, Van, Şanlıurfa, Sivas, Elazığ, Hatay, Mardin başlıca yurt içi duraklardan birkaçı.

Örneğin; eskiden Erzurumlu birisi İstanbul üzeri İzmir’e gelebilmek için 3 saat ekstradan zaman kaybeden, günümüzde İzmir Erzurum uçak bileti alarak birden fazla hava yolu alternatifi ile en uygun fiyatlı uçak biletini bularak hem daha düşük maliyetlerle, hem de daha düşük fiyat ödeyerek uçabiliyor.

İzmir; Yurt Dışına da Direkt Bağlanıyor

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye’nin yurt dışına açılan önemli kapılarından biri olarak da hizmet veriyor. En çok İzmir - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Ercan havalimanı uçuşları gerçekleştirilen İzmir dış hat uçuşlarında, İzmir Atina uçak bileti satın alarak Yunanistan’a uçan yolcular da ikinci sırada yer alıyor. İzmir’den; Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya, Ukrayna, İran, Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka, Suudi Arabistan, Dubai, İsveç, İtalya, Norveç, Polonya, Azerbaycan, Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelere de tarifeli ya da sezonluk tarifeli uçuşlar sıklıkla bulunabiliyor. Bunlara ek olarak charter seferler ile de Dünya’nın birçok ülkesine, Türkiye’den çıkış yapmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat uçuşları kullanılabiliyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı her geçen gün artan yolcu sayısıyla, yolcu yoğunluğu olarak, uzun süredir İstanbul’daki iki havalimanı ve Antalya’nın hemen ardından, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın ise oldukça önünde 4’üncü sırada yer alıyor. Senelerdir Türkiye’nin en kalabalık 5 havalimanından biri olan İzmir, bu özelliğiyle Avrupa’nın da en yoğun 50 havalimanından biri olarak hizmet vermekte. Her türlü yer hizmeti, ofisler, dükkanlar, ticari işletmeler, duty free dükkanları, otoparklar, ticari taksi hizmetleri ve toplu taşıma alternatifleriyle yolcularına iyi hizmet veren İzmir ADB, ülkemizin ve bölgemizin beğenilen havalimanlarından biri.

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