İyi Bir Catering Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

İş yemeklerinde, nişan, baby shower ve doğum günü özel davetlerde yemek tedariği sağlayan catering firmaları hem ekonomik hem de pratik çözümler sunuyor. Mutfak hazırlıkları ile zaman kaybetmek istemeyen kurumlar ve kişiler, catering firmalarını tercih ederek özel davet yemek menüleri ile konuklarını ağırlıyor. Peki iyi bir catering hizmeti için kriterler neler olmalıdır?

Öncelikle seçeceğiniz catering firmasının konseptinize uygun menü seçeneklerinin olup olmadığına bakmanız gerekir. Ayrıca catering firmasının referansları, sunduğu yemek kalitesi ve yemek daveti ile uyumlu dekoratif ürünlerinin olup olmadığı de göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. İyi bir catering firması kaliteli malzemeler seçmeli, yemek hazırlığından servisi kadar hijyene de önem vermelidir. Catering hizmetinde sunumların profesyonel ekipler tarafından yapılması gerekir. İyi bir catering firması, yemek hizmeti konusunda yeterli tecrübeye sahip olmalı, catering yemek menüsü birbiri ile uyumlu yemek çeşitleri içermelidir. İyi bir catering firmasının lojistik yeterliliğinin iyi olması, yemekleri zamanında ve taze bir şekilde ulaştırabilmesi önemlidir.

Catering günümüzde profesyonel sunumları, konsepte uygun masa ve mekan düzeni çalışmaları ile birlikte son yıllarda gelişen bir sektör. Özellikle bireysel ve kurumsal yemek davetlerinde organizasyon sahiplerini iş yükünden kurtardığı için pratik bir çözüm olarak ilgi çekiyor. Yemekli bir davette catering firması ile sağlıklı yemekler sunmak isteyen kişilerin doğru yemek şirketini seçebilmesi önemli bir konudur. Açık büfe kahvaltı menüsü, brunch menüsü, akşam yemeği menüleri, çorba çeşitleri gibi seçenekler sunan, kaliteli malzemelerle hazırlanmış, sağlıklı ve lezzetli yemek menülerini adrese kadar getiren Türkiye’nin ilk ve tek online catering sitesi Misafirliq.com ile bireysel ve kurumsal davetler için özel olarak hazırlanmış yemek menülerinden seçilebiliyor, davet menüsünü kendi oluşturmak isteyen kişiler ise “kendi menünü oluştur” seçeneği ile başlangıçlardan tatlı çeşitlerine kadar davet menüleri oluşturabiliyor.