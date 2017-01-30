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İstoç Camcı Ve Aynacı

İstoç camcısı olarak bölgemizde en iyi cam hizmeti vermekteyiz.

İstoç Camcı Ve Aynacı

İstoç camcısı olarak bölgemizde en iyi cam hizmeti vermekteyiz.

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:25
15 Okunma
İstoç Camcı Ve Aynacı

İstoç camcısı olarak bölgemizde en iyi cam hizmeti vermekteyiz. Camlarınızda oluşan çatlamalar, kırılmalar, çizilmeler ve tamir gerektiren durumlarda, işin ehli personellerimiz ile cam ve ayna değişimi hizmetini en ekonomik fiyatlarla sunmaktayız.Kapı ve pencereler bir ev veya iş yerinin en önemli koruma araçlarıdır. Sağlıklı çalışmayan bir kapı veya pencere oldukça can sıkıcı olabilir. Asil cam her tür ayna ve cam tamirinden değişimi ve bakımına kadar tüm işleri yapan tecrübeli ustaları ile sektörün en kaliteli hizmetini sunmaktadır. Tüm talepleriniz için İstoç şubemiz 7/24 hizmete hazırdır.

İstoç cam tamiri

Camlar birçok sebepten kırılabilir, deforme olabilir. Soğuğu ve gürültüyü geçirmemesi bakımından camların istenen kalitede olması son derece önemlidir. Kırıkcam tamiri ve ayna tamiri için işinin ehli ustalarımız sadece bir telefon uzaklığındadır. İstoç ve çevresinde iyi bir camcı arıyorsanız doğru adrestesiniz. Kapı camı, pencere camı, vitrin camı, masa camı ve daha birçok alanda kullanılan camlar kısa sürede değiştirilmekte ve kullanılır vaziyette teslim edilmektedir. Dış cephe cam tamirinden masa ve sehpa camlarına, jumbo camdan duşakabin cam tamirine kadar her konuda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İstoç Aynacı

Her tür ayna modeli tamiri ve montajını yapan ekibimiz, sektörün en tecrübeli ve en güvenilir aynacı ustaları ile en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Garantili ayna tamiri hizmetleri ile göz dolduran ekibimiz, modern ayna, varaklı ayna, bombeli ayna, ahşap ayna, fitness salonu aynası, boy aynası, tavan aynası, kolon aynası, kuaför aynası, berber aynası ve daha birçok ayna çeşidinde tamir, montaj ve değişim işlerini orjinali ile aynı olacak şekilde yapmaktadır. Her çeşit ayna üretilir, monte edilir ve değişimi yapılır.

Asil cam en uygun fiyat garantisi veren her zaman 0 müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. İmalat ve tamir konusunda başka firma aratmıyor, sektörün fiyat ve hizmet bakımından en kaliteli hizmetini sunuyoruz. Kısa sürede cam ve aynalarınız eski halini alacak, en ekonomik fiyatlarla cam ve ayna sorunlarınıza çözüm bulacaksınız.

En ekonomik fiyatlarla en güvenilir ve en kaliteli cam ve ayna hizmeti için 7/24 bizlere ulaşabilirsiniz

www.asilcam.net

ASİL CAM YAPI SAN VE TİC LTD ŞTİ.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstoç Camcısıİstoç Cam Tamiriİstoç Aynacı
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